A la reina Isabel II también le molesta la falta de acción ante la crisis climática

La reina Isabel II no suele pronunciarse sobre asuntos políticos pero en las últimas horas, durante su reciente visita a la Asamblea de Gales, admitió que es "irritante" la falta de acción para atajar la crisis climática, informan este viernes los medios.

La observación de la soberana británica se conoció al difundirse dos vídeos grabados con un celular mientras conversaba con la duquesa de Cornualles, Camilla, y un funcionario galés, en Cardiff.

Aunque no se escucha bien lo que se dice en la conversación, la reina parece referirse a la cumbre del clima de Glasgow, COP26, que se celebrará este noviembre, y admite no saber bien quien asistirá.

"He escuchado todo sobre la COP (...) y todavía no sé quién viene", dice en una de las cintas, mientras que en otra, Isabel II parece decir que es "irritante" que se hable mucho, en clara referencia a los líderes, pero que "no hacen" cosas.

En la conversación, la reina también admite haber leído sobre la entrevista que ofreció su nieto, el príncipe William, en la que sugirió que los empresarios deben centrarse en salvar la Tierra ante la crisis climática antes que emprender el turismo espacial.

El hijo del príncipe Carlos agregó ayer que es "bastante crucial" que la gente se centre en el planeta Tierra antes de "ir hacia el espacio para tratar de pensar en soluciones para el futuro".



Los comentarios de William se conocieron después de que el actor William Shatner, de 90 años, mundialmente famoso por el personaje del capitán Kirk en la serie Star Trek, se convirtiese el miércoles en la persona más anciana en viajar al espacio tras abordar la cápsula Blue Origin del fundador de Amazon, Jeff Bezos.



En su conversación con la BBC, el príncipe dijo que no tiene interés en viajar al espacio por el impacto de carbono que tienen estos vuelos espaciales.