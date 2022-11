Quiso sorprender a su mamá con la noticia de que sería abuela y así reaccionó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una joven mexicana quiso contarles a sus seres queridos de manera especial que estaba embarazada. Por eso, preparó distintos videos personalizados para cada miembro de la familia. Lo que no se esperaba era que su madre, la futura abuela del bebé, reaccionara de la forma en que lo hizo. Es que la mujer se llevó tal sorpresa al conocer la noticia que se desmayó al instante de escucharla.

La joven, llamada Daniela Silva, compartió el divertido video en su cuenta de TikTok, que no ha tardado en hacerse viral con más de 1,7 millones de visualizaciones. “Cuando se cayó mi madre, la persona que estaba grabando era mi marido y tiró el móvil para poder agarrarla y yo también me fui a intentar levantarla”, contó la joven sobre la grabación, mientras agregó: “El video se ve gracioso, pero en el momento no lo fue porque se cayó y se pegó en la cabeza”.

Afortunadamente, el golpe fue más estruendoso que otra cosa porque la mujer se recuperó y cuando ya estaba más tranquila, se sentó y pudo ver el video completo. Así, entonces, la futura abuela no pudo contener la emoción y se puso a llorar de alegría. “Hay un después en el que la sentamos para que no se nos fuera a caer de nuevo y ya le pusimos el video y pudo ver todo lo demás”, señaló la embarazada.

“Uno llega y otro se va”, “Tu mamá no estaba lista para esa conversación”, “Pensé que era exageración hasta que oí el golpe macizo en el suelo”, han sido algunos de los comentarios más populares de los usuarios. Sin embargo, lo que más pedían los seguidores era ver el clip de anuncio por el que la madre se desmayó, así que Daniela, que cuenta con apenas diez mil seguidores en TikTok, no lo dudó y también lo subió. El video comienza con unos mensajes simulados del bebé y termina con las imágenes de una ecografía y el sonido del latido del corazón.