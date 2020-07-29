La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli disfrutan de una luna de miel low cost

Realeza

Los recién casados fueron vistos recorriendo Francia en auto. La primera idea era viajar a Kenia, pero la pandemia cambió los planes.

la nación / gda

Un divertido y original road trip el de la princesa Beatriz y Edo Mapelli. Después de la boda austera y secreta, pareciera que los flamantes recién casados prefieren continuar con el estilo low cost para celebrar su matrimonio: ahora un testigo asegura haber visto a la pareja en Francia de luna de miel con Edo al volante y Beatriz de copiloto en un auto repleto de bolsos y valijas.



La noticia fue difundida por el periódico británico Mail on Sunday. Lejos de elegir un destino excéntrico y anónimo, los royals decidieron recorrer el sur de Francia en auto. "Fue una sorpresa verlos. Él manejaba y se veían como cualquier otra pareja disfrutando del hermoso viaje", aseguró el testigo citado por el medio inglés.



La elección del estilo low cost también puede leerse como un eufemismo para mantener el perfil bajo debido a la situación legal -el caso Epstein- del padre de Beatriz. Por otra parte, la pandemia tampoco es un dato menor. La boda solo tuvo veinte invitados debido a las restricciones sanitarias que también aplican a los viajes no solo por el traslado en avión sino por los riesgos de exponerse al virus. Una fuente cercana a la pareja citada por el mismo medio explicó que Beatriz y Edoardo decidieron evitar la tradicional luna de miel debido a las dificultades para viajar y, en el peor de los casos, para poder regresar después.



Al parecer, según el periódico, se trató de una decisión de último momento. Antes de que surgieran los obstáculos, se especulaba que la pareja quizás se dirigiera a la isla de Lamu, en Kenia, donde el novio tiene una casa que, además, posee un gran significado para ellos: es el lugar donde Mapelli llevó a la princesa al principio de la relación.