¿Juventud eterna? Hombre de 32 años luce como un adolescente de 13

La juventud y la vejez son innatas en los seres humanos. Tanto así que hasta la industria cosmética tiene una línea completa dedicada a ocultar el paso del tiempo en el cuerpo. Y de forma natural, hay personas que aparentan unos años más o unos cuantos menos de los que en realidad tienen.



En todo caso, la edad se puede disimular, pero es difícil ocultarla. No es común que alguien parezca 20 o 30 años mayor. Mucho menos menor.



De hecho, esta idea de esquivar el paso del tiempo ha inspirado decenas de producciones cinematográficas exitosas. 'El curioso caso de Benjamin Button' (2008) o 'La huérfana' (2009) son solo algunos ejemplos. Lo que no parece verosímil es que haya casos así en el mundo real. Sin embargo, existen.



En el canal de YouTube ruso 'Vasya en el heno' entrevistaron a Denis Vashurin, un hombre que asegura tener 32 años, pero que se ve como un adolescente de unos 13 o 14 años.

Su historia ha sido compartida en numerosos medios de comunicación y ha sorprendido a los usuarios de redes sociales.

Vashurin es oriundo de Primorie, una región ubicada en el oriente de Rusia. Desde que era niño se percató de que su cuerpo no se estaba desarrollando a la par del de sus compañeros. Al principio esta idea lo aterró.



"Pensé en cómo sería todo, cómo sería mi vida, si sería difícil para mí", le dijo el hombre a 'Vasya en el heno'. Aunque es una entrevista extensa, el hombre no aclara nunca si ha acudido al médico para encontrar la causa de su condición.



Lo que sí relata es que ha tenido varios problemas debido a su apariencia. Los policías lo han detenido después de verlo conduciendo, pues piensan que se trata de un menor de edad travieso. Estas situaciones lo irritan.



"¿Por qué tengo que dar explicaciones a alguien cada vez que hablan conmigo?", se quejó en el clip.



Pese a todo, sostuvo que ha podido vivir con relativa normalidad en su pueblo, pues las personas ya lo conocen y no le están haciendo preguntas incómodas. Además, tiene una novia y sube fotografías con frecuencia a su cuenta de Instagram.



¿A qué se debe esta condición?



La 'BBC' publicó un artículo, en agosto de 2015, en el que relató el caso de un hombre de Corea del Sur que, como Vashurin, también aparentaba ser mucho menor.



Para explicar el fenómeno, el medio accedió a una serie de estudios liderados por el científico y médico Richard Walker, quien, en su trabajo, nombró a esta condición de juventud extrema como 'síndrome X', que no es un apelativo oficial utilizado por la comunidad científica. Otros prefieren usar el término síndrome de Highlander.



La sospecha de Walker era que esta enfermedad puede ser producto de un defecto del ADN que genera una especie de detenimiento abrupto en el desarrollo de los pacientes. Al parecer, el organismo no puede tener cambios "drásticos", que en algunos períodos del crecimiento se dan de forma más rápida.



Se supone que cuando una persona llega a la adultez, estas transformaciones dejan de presentarse y, según parece, en casos como el de Denis Vashurin este detenimiento se adelanta.