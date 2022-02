Jengibre: estos son los malestares que pueden aliviarse con su consumo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jengibre es uno de los alimentos más usados por la medicina natural. En temporada de bajas temperaturas se incrementa su ingesta por sus propiedades, que ayudan a contrarrestar malestares ligeros.

Las infusiones de jengibre se acompañan de otros alimentos que potencializan sus propiedades, principalmente, el limón y la miel. Sin embargo, aunque lo consumas solo aportará múltiples beneficios a tu organismo.

Procedente de Asia Central y el Sudeste Asiático, el jengibre (zingiber officinale) se ha utilizado por mucho tiempo en la medicina popular, pero sobre todo en el uso doméstico por sus efectos analgésicos, antiinflamatorios e inhibidores del sistema nervioso central.

Combate estos malestares con el consumo de jengibre



Una de las ventajas de integrar el jengibre a tu dieta es que puedes consumirlo en diversas preparaciones: fresco, seco, en polvo, jugo o aceite. Aunque la mejor manera de aprovechar las propiedades de cualquier alimento siempre será la primera.



El sabor picante de su raíz se debe a su alto nivel de gingeroles que, junto con su aroma fresco, dan origen a una combinación apta para disfrutar en cualquier temporada del año.



Tal vez es momento de que tengas presente el jengibre en tu cocina pues esta planta aporta potasio, fósforo, magnesio, hierro y sustancias vegetales secundarias con efectos antioxidantes.



De acuerdo con un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el sabor picante del jengibre activa los jugos digestivos, lo cual mejora la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo.



En su eficacia dietética, los gingeroles también contribuyen a estimular el flujo de saliva, reducen la sensación de náuseas, vómitos, gases y espasmos.



Tomar un té de jengibre fresco ayudará a eliminar malestares en las vías respiratorias ocasionados por la presencia de virus y bacterias como tos, resfriado, congestión, inflamación de la garganta y flemas. En este caso, puedes optar por combinarlo con un toque de canela y limón, ingredientes que darán como resultado un sabor picante y dulce.



Sin embargo, el jengibre eleva la temperatura corporal por ser diaforético, es decir, calienta el cuerpo y estimula la producción de sudor, por esto mismo la SADER recomienda que las personas que presenten fiebre no lo consuman.

Más beneficios del jengibre



Las propiedades antiinflamatorias del jengibre lo hacen ideal para relajar los músculos, sobre todo, cuando se realiza intensa actividad física. De igual manera, la planta evita la aparición de calambres, mejora el flujo sanguíneo y contribuye a disminuir las migrañas o el estrés al actuar en el sistema nervioso.



En otro artículo de la revista médica Healthline se indica que consumir agua de jengibre es una buena alternativa para regular el azúcar en la sangre, en particular si lo consumes en ayunas. Además, es una alternativa para bajar de peso, combinado con una dieta adecuada y actividad física, pues te dará la sensación de saciedad.



No obstante, todo en exceso hace daño, los especialistas recomiendan moderar el consumo de jengibre si presentas acidez estomacal, irritación en la boca y dolor de estómago, así como no consumir más de 4 gramos de al día. Lo mejor es siempre recurrir a un médico antes de varias tu dieta.