Influencer se viralizó al señalar cinco ítems "prohibidos" de la moda para Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antonia Higham es una influencer que en sus redes se presenta como “experta en elegancia y feminidad”. Con esa premisa, se dedica a crear contenido sobre las prendas y los accesorios “correctos” para utilizar en determinadas ocasiones.

En uno de sus más recientes videos, decidió señalar todo lo que una persona no debería usar en Navidad. Además, dio otros consejos sobre looks que suelen ser muy comunes pero que, desde su experiencia, no se ven bien.

La tiktoker dijo que hay ciertos atuendos que hacen que las mujeres luzcan “vulgares”. Por ello, quiso evitarles la fatiga al darles unos cuantos tips: “Las cinco cosas que las damas elegantes nunca utilizan durante las fiestas”, fue la descripción que utilizó en su video. En las imágenes dejó en claro lo siguiente:

1. Los clásicos buzos de Navidad

La llegada de la Navidad implica ponerse prendas alusivas a la época, como los clásicos buzos o camperas decoradas con motivos temáticos que se usan en el hemisferio norta. Higham exhortó a su comunidad virtual a guardar ese tipo de ropa en el armario y optar por algo más sobrio y simple.

2. Gorros de lana

En los días de mucho frío (como suele ser la Navidad para gran parte del hemisferio norte) los gorros de lana se transforman en firmes aliados de moda, ya sean en colores vibrantes o en tonos más sobrios. Sin embargo, para esta experta, ninguna de esas opciones es recomendable y en especial, instó a evitar los que tienen pompones de estambre encima.

3. Accesorios temáticos

Es muy probable que en cualquier comercio con adornos de Navidad, haya también varios accesorios alusivos a las fiestas. Según la influencer, todos ellos le restan elegancia a cualquier look por lo que recomendó dejar fuera de órbita diademas brillantes, aretes en forma de pino navideño o cualquiera de esas variantes.

4. Uñas brillantes

Los locales de nail art suelen congregar a muchas clientas durante esta temporadas. Algunas quieren lucir una manicura perfecta para las fiestas, por lo que en ocasiones piden que se les añada glitter como decoración. Para Antonia esta no es la mejor alternativa, dado que es mejor lucir unas manos cálidas y sin tantas ornamentaciones. Se podría optar, por ejemplo, por el estilo francés tradicional o por un esmalte claro.

5. Vestido negro corto

Para nadie es un secreto que la cena de Nochebuena o de Año Nuevo suele ser el pretexto perfecto para comprar ropa nueva. Mucha gente acude desde días antes a comprar el atuendo idóneo para pasar las fiestas. Para todas esas personas la tiktoker brindó un último conejo: no añadir al carrito de compras el clásico vestido corto negro de fiesta. Al parecer, para ella lo ideal en estos casos es vestir algo aun más sencillo.

Las reacciones de los usuarios a esta “lección de elegancia”

Los seguidores de Antonia dejaron todo tipo de opiniones sobre sus tips. Algunos no estuvieron de acuerdo y consideraron que eran consejos disfuncionales: “¿Desde cuándo un vestido negro no es elegante?”; “Todavía uso suéteres navideños y nunca puedes equivocarte con un pequeño vestido negro”.

Ante esto, la usuaria respondió y dio un mensaje final: “Usa lo que te haga feliz, eso es todo lo que importa”. Pese a haber exhortado a sus seguidores a seguir las reglas de lo “elegante”, también dejó en claro que es respetable la elección de cada individuo.