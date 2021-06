Flor Servente: ¿Cómo elegir la alfombra ideal para tu casa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Empezó el frío! Y pocas cosas aportan tanta calidez al hogar como las alfombras.

Yo sé que cuando vamos a elegir una, lo más tentador es empezar a filtrar por la apariencia. El color que nos gusta, si es estampada o lisa, etc. Pero no quiero que en la elección descuides tres aspectos importantísimos: la forma, el tamaño y el material.

Sobre la forma, un buen criterio es guiarnos por la configuración que nos marca los muebles que tenemos. Por ejemplo, si la mesa de comedor es circular, una alfombra circular se va a ver muy bien, una rectangular no tanto. Al revés pasa lo mismo.

En cuanto al tamaño lo ideal es que abarque todos los muebles de ese espacio. No siempre es fácil conseguir tamaños grandes que contengan todo el juego de living o cama y mesas de luz. Algunos diseños permiten comprar dos alfombras y unirlas, es una buena opción para tener en cuenta en espacios amplios. En caso de que no cubra toda el área de living, por lo menos que quede 20 o 30 cm debajo del sillón, rack, etc. En el dormitorio, la alternativa a una grande, puede ser dos pequeñas iguales tipo caminero a cada lado de la cama.

Para el comedor busquemos que sobresalga 60 cm del ancho de la mesa, eso nos asegura que las sillas queden contenidas y se vea bien. Tené en cuenta que cuando la alfombra es chica para ese espacio, todo el ambiente parece más chico.

Pasemos a los materiales. Los principales que vamos a encontrar son: algodón, lana, sintéticos y fibras naturales.

Las de algodón son frescas, livianas (recomiendo usar antideslizante), ideales para espacios de tránsito moderado como dormitorio.

Las de lana, son acogedoras y delicadas. Van muy bien en espacios de alto tránsito, pero te sugiero colores oscuros porque no son sencillas de limpiar.

Los materiales sintéticos son el plástico, pvc, polipropileno, vinílico, etc. Son muy resistentes a las manchas y humedad. Las recomiendo especialmente si hay mascotas en casa. Son ideales para usar en barbacoas, cocina y exteriores.

Las de fibras naturales suelen ser de sisal, yute, coco, etc. Se están usando mucho, aportan frescura con su aspecto natural. Su mantenimiento es fácil, casi no se nota si se mancha por la combinación de tonos y la trama. Pueden resultar ásperas al tacto, si la idea es pisar descalzo al salir de la cama no me convence mucho esta opción.



¡Espero que estos consejos les sirvan para elegir su próxima alfombra!