¿Existe una fórmula para empezar el día de buen humor? Despertarse a las 6.44 es clave

Algunos días parece que no nos levantamos con el pie derecho. Dormir no fue suficiente, no hubo tiempo para desayunar como es debido, la ducha no fue tan placentera, el resultado es seguro: mal humor. Sin embargo, una matemática afirma haber encontrado la fórmula perfecta para el buen humor. Y aquí va un adelanto: no es una buena para quienes no son madrugadores.

Según la británica Anne-Marie Imafidon, quienes sigan sus consejos pueden comenzar el día de la mejor manera posible. La fórmula se desarrolló en base a una encuesta de 2.000 adultos en el Reino Unido a quienes se les preguntó sobre sus rutinas matutinas y cómo se sentían después.

El estudio señala que la mejor hora para despertarse es a las 6:44 am, pero la persona no debe levantarse de la cama hasta exactamente las 7:12 am, tras desperezarse y estirar el cuerpo. Luego debe hacer 21 minutos de ejercicio, pasar 10 minutos en la ducha y terminar con un largo desayuno de 18 minutos.

La investigadora garantiza que, aunque estos horarios parezcan geniales, cada persona tiene una rutina de vida diferente, por lo que se pueden ajustar y modificar para encontrar la rutina perfecta y personalizada. Sin embargo, solo una cuestión no es negociable: necesitas al menos ocho horas de sueño.

“No todos tienen la misma rutina, pero una combinación de diferentes elementos debería ser la clave para levantarse de la cama del lado correcto. Es interesante ver cómo diferentes factores en nuestra rutina matutina pueden prepararnos para el resto del día. Especialmente después de que muchos de nosotros admitimos despertarnos regularmente de mal humor”, dice la matemática.

Anne-Marie se basó en los resultados de una encuesta que encontró que 3 de cada 10 británicos se despiertan de mal humor, mientras que una cuarta parte de los encuestados no mejora su estado de ánimo hasta las 11 am. Cuatro de cada 10 de los consultados revelaron que no saben cómo cambiar su día si empieza mal. Y la mitad de los entrevistados aseguró que el mal sueño era responsable por su difícil despertar. Otro 30% culpó a la falta de desayuno por su mal humor matutino.

La fórmula y el tiempo para cada actividad

Con base a los datos obtenidos, los matemáticos crearon una fórmula para calcular cuánto tiempo deben pasar las personas duchándose, comiendo, haciendo ejercicio y realizando otras actividades en función de cuánto tiempo duermen y permanecen en la cama.

La primera parte de la fórmula señala que el total de minutos dedicados a la ducha y al ejercicio deben ser más del doble de los destinados a comer. Los minutos de desayuno tienen el doble de peso debido a la importancia que los consultados le destinan la primera comida del día. Luego, esto se divide por la diferencia entre ocho horas (cantidad recomendada de tiempo para dormir) y el tiempo real que pasa durmiendo, multiplicado por las horas más lejanas a las 7:12 a. m. que se levanta de la cama.



Finalmente, se suman los minutos dedicados a otras actividades de 'preparación' como leer o meditar.

La puntuación final debe ser superior a 37. “Significa que estás teniendo un buen día”, dijo Imafidon.



A diferencia de las matemáticas, el método no es exacto ni se basa en datos científicos. Funciona más como una guía de preferencias y cuánto tiempo dedicar a cada uno de sus gustos. Cuanto más te guste algo por la mañana, más tiempo deberías tener para hacerlo.