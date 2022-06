Encontró en OnlyFans un espacio dónde mostrarse orgullosa de sus 1.90 de altura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia, con su respectiva cuarentena en el medio, le cambió la vida a mucha gente. María Temara, de 27 años, de profesión contadora, no es la excepción. Sin poder trabajar en su actividad, la joven decidió incursionar en la red social OnlyFans, de la plataforma pornosoft, donde aprovecha su estatura de 1.90 metros para promocionarse.

Su reconocimiento tiene detrás una dura historia personal vinculada al bullying. Sus compañeros del colegio siempre la marcaron por su estatura y la diferencia con el resto. Sin embargo, hoy María empezó una nueva vida en la plataforma, donde los fanáticos que siguen su cuenta le destacan lo que antes era un impedimento para sociabilizarse. Las ganancias que obtiene son de 100.000 dólares por mes, lo que lo convierte en algo rentable para su día a día.

“Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, destacó en un vídeo de su cuenta de TikTok, donde contó su experiencia.

Por una cuestión genética, María pertenece a una familia de personas con una talla que supera ampliamente la media de la población. Su padre Mike, de 61 años, mide 1,87 como ella y sus hermanos Shane y Troy, de 26 y 24 años, respectivamente, son jugadores de básquet que miden 2,05 metros.

Su filosofía de vida se basó en la superación y dejó atrás los complejos que tuvo en su época de estudiante. “Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, deslizó en un diálogo con The Mirror.

En cuanto a su situación sentimental, María, quien vive en el estado de Florida, en los Estados Unidos, contó las limitaciones a la hora de poder establecer un vínculo con un chico: “Siempre fui una cabeza más alta que los demás. Solía ser intimidada por ser tan enorme. La gente me llamaba niño por mi estatura, lo cual era realmente difícil . Y fue más difícil aún cuando llegué a la secundaria, porque ahí es cuando te empiezan a gustar los chicos y yo era mucho más alta que ellos”.

“Pasé de ser la persona a la que ningún chico quería a que todos pensaran que era atractiva. Muchas chicas me enviaron mensajes en privado diciendo que significaba mucho para ellas tener a alguien a quien admirar”, destacó, en la misma línea, subrayando que su “evolución” también atrajo la mirada de otras personas que atravesaron un proceso similar.

El año 2020 para ella fue un golpe para sus aspiraciones, aunque en el fondo del camino encontró la luz. La noticia de quedarse sin trabajo y de finalizar una relación de años con su novio, la obligaron a replantearse qué camino seguir. “Alguien me sugirió que debería probar OnlyFans después de ver mis videos de TikTok, así que comencé en 2021. Ahora gano en un mes lo que solía ganar en un año”, destacó María, quien recibe una suma de entre 80 y 100 mil dólares por mostrar su figura.