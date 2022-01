¿Qué hacer en el día a día para fortalecer los brazos sin rutina de ejercicios ni pesas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los brazos son una de las zonas del cuerpo que más usualmente buscamos estilizar producto de la flacidez.

Esta flacidez está asociada a factores ambientales, genéticos, de nutrición y exposición solar, entre otros. Sin embargo, existen otras condiciones que repercuten en ella, como un exceso de peso, una pérdida brusca del mismo y la falta de ejercicio.

Este último se recomienda como un elemento importante contra la flacidez, pues ayuda a reafirmar los músculos, reduciendo su apariencia. No obstante, no sólo las pesas y el ejercicio entran en este grupo, debido a que puedes hacer ejercicios con tu peso corporal, bandas de resistencia u otros elementos.

Acá te contamos cómo tonificar tus brazos con tus actividades del día a día: