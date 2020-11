La devastadora confesión que el príncipe Carlos le hizo a Lady Di la noche antes de su boda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La boda entre el príncipe Carlos y Lady Di fue uno de los eventos más vistos alrededor del mundo durante la década del '80 y se convirtió en una de las ceremonias más recordadas de la realeza. Pero ahora apareció una confesión sobre la noche anterior al casamiento que sorprendió a todos.

Según reveló Penny Thornton, una astróloga a la que Diana consultaba, la noche anterior a la boda, el príncipe Carlos le propinó a su futura esposa un golpe devastador: le dijo que no la amaba.

"Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba", explicó Thornton durante una entrevista para el documental "La entrevista a Diana: la venganza de una princesa".

"Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana", continuó la astróloga. Y agregó: "Ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento. Pensó en no asistir a su propio casamiento".

Por su parte, James Colthurst, un médico amigo cercano de Diana, contó algunos detalles sobre la relación que mantuvo la pareja mientras estuvieron casados. "Recuerdo que ella estaba cada vez más indignada por lo que estaba pasando y por el hecho de que toda la organización estaba ayudando a mantener la relación entre Camilla y el príncipe Carlos", indicó.



Además, en una recordada entrevista con el periodista de la BBC, Martin Bashir, que fue vista por casi 23 millones de personas en el Reino Unido, Diana confesó: "Éramos tres en este matrimonio". Se refería así a ella misma, al príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles.

A raíz de esa entrevista, la familia de Lady Di presentó una demanda contra la cadena de noticias por utilizar supuestos métodos fraudulentos por parte del periodista para conseguir que la entonces princesa hable públicamente.