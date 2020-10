Las más curiosas partes del cuerpo por las que los famosos pagan millonarios seguros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Asegurar partes del cuerpo por grandes montos de dinero se ha vuelto una práctica común entre artistas y personalidades de la farándula internacional. Grandes cantantes, actores y futbolistas, como Rihanna, Cristiano Ronaldo y Jennifer Aniston, lo han hecho.

En las últimas semanas, algunos medios han hecho público un rumor según el cual Jennifer López podría asegurar su trasero. Claro que no es la primera vez que se menciona ese asunto, pues lleva más de 5 años en el tintero de la crónica rosa.

El comprador de seguros independiente acierto.com calculó que la cantante norteamericana podría asegurar esta parte de su cuerpo por, aproximadamente, 6 millones de dólares.

Dolly Parton



La cantante y actriz estadounidense aseguró sus pechos, los cuales, según información del diario 'El País' de España, son producto de cirugías. Este seguro le valió medio millón de dólares en los años setenta.



Iker Casillas



El golero español de fútbol, quien confirmó el pasado 4 de agosto su retiro de las canchas, tiene aseguradas sus manos por un valor de 7,5 millones de euros.



Unas manos, además, particulares: protegiendo la portería de la selección de España ganó dos Eurocopas y un Mundial de fútbol. Además, Casillas también es recordado por ser uno de los arqueros más representativos del club Real Madrid, en el que jugó casi 20 años. Allí ganó tres trofeos de la Liga de Campeones y cerca de cinco títulos de la Liga de España.

Julia Roberts



La actriz, reconocida por películas como ‘Pretty woman’, ‘Notting Hill’ y ‘My best friend's wedding’, aseguró su sonrisa por 30 millones de dólares, de acuerdo con ‘Vanity fair’.



Julia Roberts es reconocida como la "novia de América", por sus innumerables participaciones en comedias románticas y como la 'sonrisa de América'.

Bruce Springsteen



El cantante, músico y compositor estadounidense, responsable de éxitos como ‘Born in the U.S.A’ y ‘Dancing in the dark’, aseguró sus cuerdas vocales por casi 6 millones de dólares.



Madonna

La reina del pop, artífice de reconocidos éxitos como ‘Hung up’, ‘La isla bonita’ y ‘Vogue’, aseguró su voz por 4 millones de dólares.



Tom Jones



El cantante de ‘Delilah’, pese a sus dotes musicales, no aseguró su prodigiosa voz. En vez de eso blindó algo insólito: el pelo de su pecho, por una cantidad de 3,5 millones de libras, según el medio 'ABC'.

Jennifer Aniston



La reconocida actriz de ‘Friends’, ‘The morning show’ y un gran número de comedias románticas taquilleras, tiene asegurado su cabello por 1,6 millones de dólares.



Jennifer Aniston actualmente tiene 51 años y es considerada como una de las actrices más icónicas de los años noventa.

Cristiano Ronaldo



El Real Madrid habría adquirido en el pasado una póliza con una indemnización de 120 millones de dólares por las piernas del futbolista portugués, quien actualmente juega con el club Juventus (Italia).



El club 'merengue' blindó las piernas de CR7 por si en algún momento no podía volver a las canchas.

Taylor Swift



La cantante norteamericana, que tiene una lista de éxitos como ‘Mean’, ‘Blank space’ y ‘Look what you made me do’, contrató una póliza para sus piernas valorada en más de 30 millones de dólares.



Taylor Swift fue catalogada como una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista 'Time', en 2019.

Fernando Alonso



El piloto, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno, aseguró sus pulgares por 10 millones de euros.

Angelina Jolie



La actriz, reconocida en los últimos años por su papel de Maléfica en el 'remake' del personaje de Disney del mismo nombre, tiene asegurados sus labios por un millón de dólares.



Daniel Craig



El actor, que dijo en un programa de televisión estadounidense que ‘No time to die’ (la nueva película del agente 007) será su última interpretación de James Bond, aseguró todo su cuerpo por 9,5 millones de dólares.

Rihanna

La cantante de ‘Diamonds’ y ‘Umbrella’ aseguró sus piernas por un millón de dólares.



Rihanna no solo ha incursionado en el mundo de la música, también es reconocida por su marca de lujo, con LVMH, y su actuación en cintas como 'Battleship' y 'Guava island'.

David Beckham



El futbolista inglés fue asegurado por 100 millones de libras en 2006, cuando fichó por el Real Madrid.

Mariah Carey



La cantante, reconocida por éxitos como ‘All I want for christmas is you’ y ‘Always be my baby’, obtuvo una póliza de seguros para asegurar sus piernas y su voz por un total de 70 millones de dólares.



La cantante celebra sus 30 años en la música con el relanzamiento en formato vinilo de casi todos los discos de su carrera. Estos irán apareciendo durante lo que queda del año hasta enero de 2021.

David Lee Roth



El cantante de Van Halen aseguró su esperma por un millón de dólares, supuestamente, para tener un as bajo la manga en cualquier demanda de paternidad, según reportó ‘ABC Cultura’.



'Jump' es una canción del álbum '1984' de la banda Van Halen y es uno de los grandes éxitos de la historia del rock.



Según acierto.com, se puede asegurar prácticamente cualquier parte del cuerpo mientras esta 'produzca' dinero; además, el seguro cubrirá lo que sea en tanto 'perder' las capacidades de las piernas, las manos o el miembro correspondiente, suponga pérdida de ganancias.



"Si el futbolista estrella ya no puede marcar goles, el club pierde dinero. Si un cantante no puede cantar, dejará de hacer giras y de grabar discos; en resumidas cuentas: dejará de generar ingresos", dijo el portal para explicar esta práctica. Así es como se analizan los criterios legales para asegurar partes del cuerpo.