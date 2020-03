Claves para usar HouseParty, la app del momento

No hay mucho para hacer en la ciudad y el gobierno pide a la población que se quede en casa para evitar el contagio de COVID-19. Por esa razón, buscamos alternativas para seguir en conracro con nuestros seres queridos y no perder la diversión. La app House Party es la que se encarga de eso.

Con varios paíeses en cuarentena y millones de personas encerradas en su casa teletrabajando, las alternativas hacen que la tecnología se la que nos asiste.

House Party, sólo en la semana pasada obtuvo dos millones de descargas en todo el mundo, informó OK Diario.

En Eme la estuvimos probando y estas son las claves de la app del momento.

Guía de uso de Houseparty

- La aplicación está disponible para usuarios de Android y iOS.

- Una vez que la descargues en tu dispositivo deberás darle acceso a tu cámara y micrófono.

-Buscá contactos por teléfono o Facebook.

​- Cuando te acepten y tus contactos estén conectados simplemente tocando su nombre podrás iniciar una conversación (cuidado si no estás preparado, porque estas llamadas no "suenan" simplemente comienzan).

-En la conversación pueden unirse hasta ocho participantes y atención: si varios contactos están hablando y tienen el chat abierto ¡cualquiera puede entrar!

- Si querés que nadie se meta sin permiso en tus conversaciones deberás bloquearlo, con el candado que aparece en medio en la parte inferior.

-- Una vez en los chats hay diferentes juegos (en inglés) Heads Up! (en el que se le da una palabra a uno de los participantes y el resto tiene que adivinar qué es), el ahorcado, el pictionary, trivias temáticas y Guac and Chips (un juego de asociación de palabras)