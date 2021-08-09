Chelsy Davy, exnovia del príncipe Harry, lo dejó por una inesperada razón

Realeza

La primera novia oficial del príncipe Harry decidió terminar la relación luego de asistir a la boda de William y Kate Middleton

la nación / gda

El sueño de muchas niñas de ser una princesa y vivir en un palacio puede ser muy duro en la vida real, cuando se constata que cualquier miembro de la realeza está las 24 horas bajo un escrutinio constante.

Esto es precisamente lo que no le gustó nada a la exnovia del príncipe Harry, Chelsy Davy, que después de asistir a la boda de Kate y William se dio cuenta de que la vida real no era para ella.

El biógrafo real, Robert Lacey, explica en su libro Battle of Brothers que, poco después de la boda, en la que Harry había sido el padrino de su hermano, Chelsy finalmente terminó su largo romance. “En 2011, después de varias idas y vueltas, ella decidió irse y fue, irónicamente, la gran y gloriosa boda de Kate y William esa primavera la variable para que ella tomara esa decisión. Según una amiga de Davy, ella le dijo a Harry que nunca podría moldearse como lo hizo Kate, especialmente, cuando se trataba de adecuarse a la atención incesante de la prensa”.

Sin embargo, no fue solo Chelsy quien decidió no vivir en la realeza, sino que también lo hizo su segunda novia, Cressida Bonas. La modelo de Burberry conoció a Harry en 2012 y la pareja tuvo una relación intermitente hasta 2014.

Robert explica en su libro cómo ella se “asustó” por la gira real de William y Kate por Australia: “Cressida no disfrutó de los comentarios críticos que podía escuchar a la gente hacer a sus espaldas cuando caminaba por la calle en Londres; sentía que la fama de su relación la ponía ‘en una caja’. En 2014, se dijo que estaba ‘completamente asustada’ después de ver la cobertura televisiva de William y Kate de gira por Nueva Zelanda con el bebé George a cuestas; esa no era la forma en que le gustaría disfrutar de su hijo de ocho meses, le explicó a Harry con pesar”.

Tanto Chelsy como Cressida asistieron a la boda de Harry con Meghan. Chelsy ahora dirige su propia empresa, mientras que Cressida está casada con Harry Wentworth-Stanley.

Harry ahora vive en California con Meghan y sus hijos Archie y Lili después de que ellos también rechazaron la vida real y renunciaron como miembros de la realeza.