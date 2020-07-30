Brasileña presenta una nueva demanda de paternidad a Alberto de Mónaco

Realeza

El príncipe es padre de Jaques y Gabriella con su esposa Charlene, pero también de dos hijos extra matrimoniales: Jazmin y Alexandre.

efe

Una nueva demanda de paternidad persigue a Alberto de Mónaco tras la denuncia interpuesta por una brasileña que asegura que su hija de 15 años es la hija biológica del príncipe monegasco, que ha reconocido ya a dos hijos fuera de su matrimonio con la princesa Charlene, madre de sus mellizos.



El medio especializado "Histoires Royales" aseguró este miércoles que esa mujer de 34 años, que insiste en preservar su anonimato, ha interpuesto su demanda en el tribunal de Milán, que ha fijado el juicio para febrero de 2021.

Defiende desde hace años que su hija, nacida el 4 de julio de 2005, es fruto de una relación con Alberto de Mónaco, pero ante la negativa de este a reconocerla ha decidido recurrir a la Justicia.

El abogado de la interesada, Erich Grimaldi (que no guarda relación con la familia Grimaldi), señala en el medio que esperan cerrar un acuerdo antes del juicio.

"Esperamos llegar a un acuerdo previo. Para proteger a la hija de mi cliente debemos evitar el juicio. Me parece que es innecesario si el problema puede resolverse con un test rápido de ADN. Hemos acudido a la Justicia tras haber intentado en vano una conciliación amistosa", explicó el abogado napolitano.

La denunciante y Alberto de Mónaco, según la versión de la mujer, tuvieron una relación en Brasil, pero tras el nacimiento de la niña, cuando le envió fotos de ella, él cortó todo contacto.

Según "Histoires Royales", la justicia italiana ya se ha puesto en contacto con el actual soberano de Mónaco, de 62 años, para informarle de las acciones iniciadas contra su persona.

El príncipe es padre de Jacques, heredero a la corona, y de su hermana melliza Gabriella, ambos hijos de su esposa Charlene, pero también de Jazmin Grace Grimaldi, nacida en 1992 de una estadounidense a la que conoció en la Costa de Azul, y de Alexandre Grimaldi-Coste, nacido en 2003 fruto de su relación con una azafata.