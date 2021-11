Ahora podés quedarte en el apartamento Carrie Bradshaw, de "Sexo en Nueva York"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El famoso apartamento de Carrie Bradshaw, la estilosa protagonista de "Sex & the City", estará este mes al alcance de cualquier hijo de vecino, porque la plataforma Airbnb decidió alquilarlo durante dos noches este mes, y solo a 23 dólares por día.

El espacioso apartamento, que muchos neoyorquinos se preguntan cómo se podía permitir una periodista que solo escribía unas pocas columnas en un diario local, estará disponible los próximos 12 y 13 de noviembre, con el objetivo de celebrar los 23 años -de ahí el precio simbólico- desde el inicio de la icónica serie, que empezó a emitirse en Estados Unidos en 1998.

Los afortunados que consigan hacerse con una reserva no solo podrán disfrutar de, entre otros, el enorme armario de Carrie que rebosaba prendas de diseñadores, sino que también recibirán una bienvenida virtual de la mismísima Sarah Jessica Parker, la actriz que se metió en la piel de la protagonista durante seis temporadas.

Airbnb aclara, sin embargo, que no se trata del apartamento original, puesto que el interior era un plató de televisión, y el exterior se grabó en la zona de West Village, en Manhattan, sino de una recreación instalada en una residencia en el barrio de Chelsea, también en la Gran Manzana.

El alquiler del apartamento de la serie tiene lugar a pocas semanas del estreno en HBO Max de la secuela de "Sexo en Nueva York", titulada "And Just Like That...", en la que se continúa con las aventuras de Carrie, Miranda y Charlote, aunque Samantha, interpretada por Kim Catrall, no formará parte del programa, después de que la actriz se negara a participar.