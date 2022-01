Días de lluvia: ¿Qué hacer con los niños en casa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegan las lluvias de verano y hay que buscar actividades para hacer en casa mientras no poddemos estar al aire libre.

Si llegó la lluvia en las vacaciones, a no desesperar: tenemos algunas claves para que los niños se entretengan en casa.

La psicóloga gestáltica especializada en parenting, niños y adolescentes, Fanny Berger, comentó cuáles son los puntos que se deben tener en cuenta al momento de planificar el juego dentro del hogar. “La propuesta para los padres es que, como llueve, en lugar de buscar actividades en el exterior, hagan un viaje hacia el interior del hogar y con lo que hay en casa encontrar cómo entretenernos”, indicó la especialista.

Berger indicó que se debe procurar que los niños no caigan en repetir que están “aburridos”: “Cuando te dicen ‘estoy aburrido’, transmitir que es una opción. No vale; hay que buscar las actividades que pueden ser muchas como cocinar, pintar, dibujar, entre otras”, añadió.

La clave, explicó Berger a El País, es escuchar al niño y saber qué le gusta o interesa más y así evitar prender la televisión o el celular o quedarse en la queja constante.

La psicóloga agregó que, muchas veces, los tiempos de los adultos hacen que no se encuentre la forma de que los niños se diviertan pero la observación de los intereses y habilidades de los más pequeños terminan convirtiéndose en uno de los puntos fuertes para sacar adelante un día gris.

“El aburrimiento no debe ser sinónimo de consumo o pantallas. Con esto no digo que si hay una actividad que implica buscar algo en la computadora, por ejemplo, no lo hagamos, pero no usar la pantalla como entretenimiento”, destacó.

Y añadió: “Hay que iluminar los recursos individuales, como el ingenio y la creatividad. Al mismo tiempo, convertir la carencia en un beneficio; si no hay buen tiempo, tengo la creatividad para entretenerme con lo que hay”.

El juego no tiene por qué ser específico. Los gustos del niño se convierten en los protagonistas al momento de encontrar entretenimientos dentro del hogar.

Si se trata de pequeños que disfrutan de los pájaros, pensar en una actividad vinculada con el reconocimiento de animales; si le gusta cocinar, poner manos a la obra, o si les gusta pintar, proponerles mezclar colores para que sepan cómo se forman son algunos ejemplos.

Berger señaló que la creatividad depende de los niños y, en gran medida, de los padres, y recordó que fomentar la creatividad en la infancia tiene beneficios que se notarán en la edad adulta.

“Ejercitar la creatividad en la niñez, a través del juego, por ejemplo, generará adultos más adaptativos ante la adversidad”, subrayó. Berger explicó que en tiempos de pandemia, en los que muchas personas se quedaron sin trabajo momentánea o definitivamente, se vio cómo la creatividad salvó a muchos adultos.



Ideas de actividades en casa

La socióloga uruguaya y responsable de la comunidad de Facebook Mamá Estimula, Claudia Guimaré, busca compartir con sus seguidores actividades para que se diviertan padres y niños.

Según Guimaré, “con un poco de imaginación, una pizca de ingenio y grandes cuotas de voluntad y buena onda, los días de lluvia pueden ser una aventura para compartir y disfrutar en familia”.

En este sentido, compartió con El País algunas actividades que se pueden hacer en casa y que seguro mantendrán a toda la familia ocupada.

Rayuela de manos y pies: Consiste en pegar en el suelo tres hileras con distintas combinaciones de imágenes de manos y pies. El participante deberá completar el recorrido tocando las tres piezas de manera correcta cada vez. Este juego es más difícil de lo que parece y termina siendo divertidísimo para grandes y chicos.

Masa y pinturas caseras: Si la idea es presentarles ideas a los niños para que puedan entretenerse solos un buen rato, siempre podemos recurrir a recetas fáciles y rápidas de masa casera, arena kinética, nieve falsa o incluso de pinturas comestibles, crayones lavables caseros para dibujar en los azulejos el baño. Además, se pueden agregar colorantes alimenticios para hacerlas de distintos tonos. Son súper fáciles y rápidas de crear.

Una carpa dentro de casa: Pocas cosas fascinan tanto a los niños como el armar tiendas, campamentos o refugios donde luego meterse a jugar. Juntando algunos muebles, mesas o sillas, y combinándolas con sábanas, lonas de playa o toallas, los niños se entretendrán mucho rato. Además, se pueden sumar linternas para hacer el juego más interesante y así puedan vivir su propia aventura dentro de casa.

Circuitos de destreza: Otra idea divertida es armar con los muebles que tengamos a mano circuitos por los que desplazarse sin tocar el suelo y emular el famoso juego de “el suelo es lava”. Para eso se pueden crear caminos hechos con almohadones, rampas improvisadas, sillas o incluso agregar cajas de cartón sin fondo para atravesar.

Solo es cuestión de evitar muebles u objetos que puedan romperse con el peso y lastimarlos.

Manualidades con cartón: Si tenemos cajas a mano, rollos de papel cocina o de papel higiénico, y se agregan tijeras, cascola y pinturas de cualquier tipo, podemos hacer infinidad de actividades divertidas y bien fáciles. Desde collages hasta esculturas, hay muchas alternativas para trabajar en creatividad.

Fósiles de la era del hielo: Un tupper grande, agua y miniaturas de animales del tipo que sea, unas horas en la heladera y listo. Luego con martillo y un punzón o destornillador se puede descubrir los fósiles que estaban escondidos en el hielo.

Juegos de mesa: Pueden ser aquellos que ya existan en casa o que se creen descargando de internet. A veces un mazo de cartas se convierte en una fuente para diferentes juegos. Si tenés una impresora en la web de Mamá Estimula se encuentran loterías con animales y hasta el UNOpara armar en casa.