“Contenidos líquidos” y actualización para estar en el universo de opciones del cliente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“La pregunta del millón es ¿por qué me comprarían a mí y no la competencia? Y lo que importa no son las características, que un apartamento tenga 100 mt2 y el otro 110 mt2. Tiene que ver con el valor que tiene para la persona y el valor es un concepto subjetivo que no tiene que ver con el precio o las características”, así comenzó Raquel Oberlander, CEO de Hepic Content Marketing y directora de Raquel Oberlander Consulting, en su exposición en el panel “Mujeres Digitales” realizado en el marco del Uruguay Real Estate 2022.

En esa línea, Patricia Lussich, consultora de comunicación estratégica, planteó que el valor “lo da la marca, que construye, transmite y legitima el valor cuando hay productos muy similares”.

Para Marie-France Bourgeois, jefa de marketing en GeneXus y presidenta de IAB Uruguay, es fundamental “conocer el buyer journey de las personas para ofrecer mensajes y contenidos que acompañen cada etapa de ese viaje”.

Oberlander agregó además que una buena fuente de información para definir los contenidos para elaborar son los departamentos comerciales, que tienen contacto directo con las dudas y los “dolores” de los potenciales compradores. La experta en marketing de contenidos hizo fuerte énfasis en que las marcas no tienen que invertir tiempo y dinero en generar mensajes de venta; la inversión se tiene que hacer en contenido valiosos para su público, “contenido que va a elegir consumir y que lo que va a generar es un cambio de estado mental, respecto de esa marca que le dio el contenido, generando mayor confianza”.

Las tres expositoras coincidieron en lo clave de la coherencia y consistencia en todos los canales de difusión. Y en que esa coherencia debe serlo de punta a punta del proceso, cuidando siempre la experiencia de usuario en cada contacto. “Y no es para vender más, es para competir, para al menos estar en el universo de opciones que maneja la persona”, afirmó Lussich.

De acuerdo con Bourgeois, el enlace entre comunicación y marketing y la tecnología no puede ser subestimado, “si no estamos actualizados, perdemos frente a un usuario que está evolucionando”.

¿Y qué pasa con las redes sociales?, ¿en cuáles conviene estar? Oberlander sugirió definir una red social como principal y adaptar los contenidos creados para esa plataforma para compartirlos en otros canales, pues todos consumimos contenidos de diferente manera. Algunos prefieren leer, otros escuchar un podcast mientras manejan, otros ver videos cortos para hacer una mini pausa, otros prefieren videos largos… Se trata de “contenidos líquidos”, de buscar un insight clave para el público objetivo y producir un mismo contenido en distintos formatos: informe, podcast, posteo escrito, video. “Adaptar los contenidos a los diferentes medios permite llegar a distintos perfiles de nuestro público objetivo”, expuso Oberlander.

Otra de las tendencias expuestas fue el “evergreen content”, el contenido perenne, que se mantiene vigente y le permite a la marca compartirlo durante un período largo de tiempo, maximizando el esfuerzo de producirlo.

En esa línea, Oberlander recomendó la estrategia de reciclar contenidos y recordó que somos los únicos que vemos todo el tiempo nuestro feed. “Reciclar contenidos es redituable para la inversión”.

Uruguay Real Estate 2022, el evento que congregó a las expertas en comunicación y marketing, es la séptima edición del único y más importante congreso que reúne estos días (28, 29 y 30 de abril en el LATU) a los principales referentes del mercado inmobiliario de Uruguay, Argentina y la región.