Probá este shampoo de aloe vera casero para alisar el pelo

Para la mayoría de las personas es importante lucir una melena espectacular y radiante. Por ello, deciden tener varios cuidados para que el pelo siempre esté sano y luzca lo mejor posible; pero en ocasiones por recurrir a constantes tratamientos se afecta el estado y el aspecto de la cabellera.

Ya sea por querer un pelo siempre brillante, lacio, sin frizz, prevenir la caída o evitar la acumulación de grasa se aplican productos que, incluso, dañan más el cabello. Sin embargo, no todo está perdido y hay algunos ingredientes naturales que ayudan a reparar y mejorar el estado del pelo.

Uno de los remedios naturales que aporta más de un beneficio a la melena es el aloe vera o sábila. Así que si deseas tener un alisado perfecto, un brillo espectacular y favorecer la salud del cuero cabelludo, te damos la receta de un shampoo que lo alisa y restaura.

Si ya te hartaste de que tu pelo se esponje o no se mantenga lacio por demasiado tiempo tiempo, y has recurrido a varios productos que no funcionan, entonces es momento de cambiar la rutina y hacer tu propio shampoo de aloe vera, este te ayudará a alaciar tu melena de forma natural.



Shampoo de aloe vera con miel

Ingredientes :

- 500 ml gel de aloe vera

- 500 ml de shampoo neutro

- 5 cucharadas de miel



Preparación :

Agrega en una licuadora el aloe vera y la miel, después licua hasta que los ingredientes se integren. Añade el shampoo en la preparación anterior y continúa licuando para obtener una mezcla homogénea, luego reserva en un envase.



Lava tu pelo con este shampoo aplicándolo desde el cuero cabelludo a las puntas y da masajes circulares. Deja que actúe por unos 15 minutos y enjuaga correctamente con abundante agua tibia.

Este shampoo de aloe vera con miel no solamente te ayudará a alisar el pelo naturalmente si lo usas frecuentemente, también funciona como reparador del cabello reseco y estropeado. Al combinarlo con la miel será un buen producto porque nutrirá las fibras capilares desde el interior y evitará que se resequen por estar demasiado tiempo expuestas al calor de secadores o planchas.