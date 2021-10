Tinder y horóscopo: ¿con quién deberías matchear según tu signo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tinder es una de las apps de citas más utilizadas a nivel mundial. Si bien se describe como una herramienta para conocer gente nueva, en general los usuarios buscan vínculos sentimentales o encuentros íntimos.

Está disponible para mayores de 18 años en más de 190 países y su uso es principalmente gratuito.

En base a los perfiles de los distintos signos del zodíaco, es posible hacer recomendaciones sobre cuáles son los más compatibles para “matchear” en la app y, por el contrario, cuáles son los menos recomendables astrológicamente.

Tinder permite personalizar los criterios de búsqueda, filtrando los perfiles por edad, distancia, género y orientación sexual. También se puede vincular otras redes sociales como Instagram y Spotify para brindar más información en el perfil.



También existen opciones pagas como Tinder Plus, Tinder Gold y Tinder Platinum, las cuales permiten hacer “swipe right” de manera ilimitada, contactar con usuarios de todo el mundo y descubrir a quién le interesa tu perfil, entre otras cosas.



Aries

Las personas de Aries se sienten atraídas por las nuevas aventuras. Un match ideal podría ser con Acuario. La creatividad de este signo otorgará un encuentro único y fuera de lo común. La mente abierta y ganas de probar cosas nuevas de las personas de Acuario le llamará la atención a Aries.



Libra y Piscis son la opción menos indicada, ya que Aries puede perder la paciencia ante la tranquilidad de estos signos.



Tauro

Cariñosos y hogareños, no importa el tipo de vínculo, las personas de Tauro siempre desean dar cariño. Leo puede sentarle muy bien a este signo de tierra ya que necesita sentirse idolatrado y adorado. Tauro puede ocuparse por completo de las necesidades y los deseos de Leo.



Los menos apropiados para un vínculo son Acuario y Sagitario, debido a que necesitan salir de las estructuras y su zona de confort.



Géminis

El signo de los gemelos se caracteriza por el constante anhelo de ser acompañado. Al ser personas sociales, no tienen problemas en encarar nuevas relaciones. Una pareja de Géminis es una gran opción ya que entenderá a la perfección sus deseos. Ambos podrán compartir gustos y disfrutar de su compañía casual o para toda la vida.



Las personas de Cáncer no resultan compatibles ya que al ser muy sensibles, chocarán con un Géminis despreocupado.



Cáncer

Las personas de Cáncer parecen duras por fuera, pero muy sensibles por dentro. Necesitan relacionarse sintiéndose comprendidos, cualidad que Piscis podrá cumplir. Estos dos signos de agua son muy cariñosos y expresivos. Se sentirán seguros en su compañía, llena de afecto físico.



Sagitario no es el indicado ya que su espíritu libre chocará con las demandas de las personas de Cáncer.



Leo

Los usuarios de Leo buscan divertirse y sentirse deseados en estas aplicaciones. Si hablamos de una relación casual, Sagitario es un buen candidato ya que podrá otorgarle aventura y diversión al encuentro. Para relaciones estables, las personas de Cáncer destacan por su atención al detalle y cariño constante.



Leo con Leo puede ser una “mezcla fatal”, ya que ambos desean tener el protagonismo.



Virgo

Las personas de Virgo se sienten atraídas por la sinceridad y libertad. Necesitan alguien que respete su espacio personal. Una vez más, Sagitario es ideal ya que su personalidad libre entenderá los momentos a solas de Virgo sin agobiarlo ni realizarle reclamos.



El signo menos compatible con Virgo es Aries, ya que mientras a uno no le gusta que le digan qué hacer, al otro le gusta dominar.



Libra

No hay dudas de que a las personas de Libra les sienta perfectamente Tauro. Ambos tienen a Venus como planeta regente, lo que significa que su vínculo estará lleno de seducción y podrán expresar sus sentimientos con facilidad.



Las personas de Capricornio no llegarán a lograr una buena química con Libra ya que lo sociable del signo de aire no coincidirá con lo reservado del de tierra.



Escorpio

Las personas de Escorpio congenian adecuadamente con Cáncer. Estos dos signos de agua se entienden muy bien. Cáncer es sensible y ayudará que Escorpio se entregue de a poco. Pueden lograr una relación muy pasional ya que ambos son seres profundos. Cuando están seguros, lo entregan todo.



Géminis no es una buena opción ya que las personas de Escorpio necesitan relacionarse con personas reservadas y no tan sociables.



Sagitario

Una pareja explosiva es la de Sagitario y Aries. Su sed de aventura los llevará a disfrutar al máximo su relación. Sagitario puede acoplarse a cualquier propuesta que Aries realice, le gusta estar con personas que propongan cosas nuevas.



Las personas de Capricornio no podrán acompañar a Sagitario en todos sus planes ya que necesitan estar acompañados constantemente.



Capricornio

Las personas de Capricornio son reservadas, pueden sentirse invadidas con facilidad. Lograrán una mejor química si se emparejan con su propio signo, para así sentirse respetados. En una relación, ambos serán reservados pero también completamente comprometidos.



No existe compatibilidad entre este signo y las personas de Acuario, debido a que Capricornio es muy estructurado para una persona tan espontánea como la de este signo de agua.



Acuario

Un signo de agua fluye y es libre, por lo tanto una pareja de Acuario suena ideal. Ambos entenderán la necesidad de independencia del otro. Serán seductores gracias a su creatividad, lo que otorgará mucha pasión a cada uno de sus encuentros.



Las personas de Acuario deberían alejarse de Virgo, su estructura y obsesión por tener el control los llevará a confrontarse.



Piscis

Los usuarios de Tauro parecen ser los mejores aliados para las personas de Piscis. Este signo de agua se sentirá protegido, cuidado y valorado, mientras que le brindará una realidad de sueños y ternura. Su intimidad estará ligada a sus sentimientos.



Acuario no resulta una persona compatible para este signo, ya que su carácter fuerte ahuyentará al signo de agua.

Más allá de las compatibilidades indicadas en este artículo, no se debería tomar el signo Solar como la única referencia para componer el perfil astrológico de un individuo. Sin embargo, algunas características generales que describen a las personas de estos signos sirven como indicador para aportar creatividad al momento de los “matches” en Tinder.