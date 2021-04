¿Cómo son los nacidos en Tauro? Conocé a las personas más lentas y sensuales del Zodíaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tauro es el signo de las personas más dulces, obstinadas, sobreprotectoras y tiernas. Cuentan con una manualidad genial y con una gran fascinación por el arte, la estética, la música y la literatura.

Los toros son muy lentos en la escuela y los padres puede en ocasiones pensar que son burros pero no es así. Simplemente son lentos y todo lo que hacen lo concretan muy despacio; pero tienen un gran don: el de terminarlo.

Difícilmente conozcan a alguien de este signo gritón y mandón. Son muy necios si se les mete algo en la cabeza y pueden encerrarse en si mismos por semanas enteras sin que te enteres de nada de lo que le sucede porque no te largará ni una sola señal. Ellos mismos, luego de un tiempo, toman conciencia de su situación y solos se abren al mundo sin que te des cuenta.

Si estás enamorado/a de una persona de este signo, necesitas saber que ellos se valen irremediablemente de la rutina. Son sumamente ordenados en todo lo que hacen y tienen que saber que los lunes de 20 a 21horas van al gimnasio, el martes a tal hora verán a su novio o novia, el sábado de mañana tienen un almuerzo infaltable, y un largo etcétera.

Ellos organizan todo para estar más tranquilos y seguros porque de esa manera viven bien. Nunca los precipites con un viaje de un día para otro porque te dirán que no de entrada; mentalmente deben organizar su cabeza para el otro día y esos cambios les producen miedo en muchas ocasiones.

En materia laboral son los mejores cajeros y administradores. Les gusta estar en su chacrita, sin que los cambien para ningún lado, porque no les gustan y temen a los cambios. Si trabajas en una oficina donde algún compañero es de este signo, fijate si hace mucho tiempo que está haciendo la misma tarea y notaras que es feliz.

Los toros del ultimo decanato (10 al 21 de mayo) son los que pueden realizar mejores cambios ya que están cerca de Géminis, el signo dual al que realmente le gusta cambiar de forma continua.



Los toros se llevan muy bien con Virgo y Capricornio, pero con Escorpio hay una atracción muy fuerte. Las parejas Tauro-Escorpio duran años casadas y felices. Con Leo y Acuario no se entienden muy bien y el resto de los signos agradece continuamente su lealtad, fidelidad y paz.



Cuando tenés algún familiar enfermo siempre están acompañándote; sin hablar ni decirte nada, siempre están y notás su presencia continuamente. Su seguridad te la transmite con la mirada, con gestos, o simplemente dándote una mano de aliento sin decirte una palabra.



De niños son tranquilos y comunicativos, les encanta la astrología (a pesar de que son de tierra) pero también se aferran mucho a lo que le podés transmitir como astrologa. Hay que tener precaución cada vez que le haces una carta a este signo porque no quieren cambiar de rumbo, les cuesta y cualquier situación cambiante les produce internamente muchos nervios.



Son artistas natos. Cantan, hacen manualidades estupendas pero no se las pidas de un día para otro, tenés que darles tiempo. No apures a un tauro porque es ahí donde pierde el rumbo y posiblemente se mortifique sin decirte nada.



Uno de sus defectos es que son demasiados sobreprotectores con sus seres queridos. Jamás notarás que hablen mal de nadie que ellos aman y quieren, los defienden a muerte aunque más tarde, tranquilos y frente a frente, hablen con esa persona que saben no hizo las cosas adecuadamente.



No son frívolos, son sinceros, honestos y muy simples. No aspiran lujos, buscan tranquilidad espiritual. En lo material guardan plata debajo de los colchones, en una cajita, en cualquier lado; después les pasa que muchas veces se olvidan y la encuentran cuando la necesitan. Ese guardar y ahorrar los tranquiliza mucho y les da mucha seguridad.



Este artículo se lo dedico a mis dos sobrinos Federico Garbuyo y Cecilia Correa; dos chicos jóvenes, con mucha energía, con mucha garra charrúa de Tauro y sobre todo con muchísima paciencia que es lo que los caracteriza.



¡Arriba los toros y su sensualidad!