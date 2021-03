¿Cómo son los nacidos en Aries? Conocé a las personas más directas del Zodíaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los nacidos en Aries son los más directos, impacientes, dinámicos, individualistas, espontáneos y sinceros del zodíaco. Tienen una autovaloración increíble, les permite “ser y sentirse” los primeros en todo. MarceloTinelli, Adrián Suar, Facundo Arana, Orlando Petinatti, Xuxa, todas personas que trabajan generalmente solas y autodireccionan a los demás, son de este signo.



En lo laboral, a los arianos hay que darles tareas creativas, que tengan impliquen usar la imaginación. Al mismo tiempo no se les debe exigir que las terminen, porque no es su fuerte darles remate (aunque ellos hayan iniciado la tarea).

Desde niños son inquietos, audaces y vuelven locos a sus padres porque siempre están dispuestos a empezar cualquier cosa. Un año piden hacer computación, al otro quieren estudiar piano, al siguiente estudiar periodismo… todo lo empiezan, pero si no tienen padres constantes que los “impulsan” a terminar lo que empezaron, dejan todo por la mitad (lo disfrutan igual).



Generalmente las mujeres de este signo usan el pelo corto, no se pintan demasiado y se sienten capaces de hacer las mismas tareas que los hombres. Los hombres en cambio son los “machos” sinceros, honestos, que aunque se den la cabeza no dejan de sentirse “los numero uno del zodíaco en todo”.

Las personas de este signo no suelen tener muchos hijos, con uno les alcanza. Los nacidos en el primer decanato (del 20 al 31 de marzo) pueden optar por tener más descendencia. Ser padres les da una responsabilidad tremenda y como ellos se “sienten niños”, les cuesta ponerse en el rol de padre y para hacerlo, muchas veces gritan y discuten ya que es casi su unica forma de imponerse.



Aries es niño siempre. Juega con sus hijos tal como hacía en su niñez, cree en duendes, hadas, ángeles (de chico incluso puede hablarles). La vida los hace adultos, pero jamás dejan su niñez atrás. Son sinceros y espontáneos como los niños a la hora de decir algo. No piensan ni un segundo antes de hablar y eso hace que otras personas los tomen como “brutos” cuando lo único que hacen es ¡decir la verdad!

Tener un Aries en casa es muy divertido, pero no trates de jugar con un ariano al ludo, truco, ajedrez, porque odian perder y su naturaleza de sentirse “ganadores” hace que se pongan muy, pero muy duros e irracionales cuando la fortuna no los acompaña.



No soportan perder en los juegos y suelen encerrarse y tener reacciones muy duras consigo mismos, tanto que pueden dejar atónitos a quienes los rodean. Esto a veces les trae conflictos que no saben cómo resolver.

La cabeza de Aries continuamente “va a mil”, tienen una real atracción por todo lo que implique riesgos y actividad, ya que no son nada pasivos y siempre están por “ir a algún lado”.



Mis clientes de este signo (los “puros” arianos, los nacidos entre las 5.30 y 7.30 horas) siempre están apurados y quieren una consulta rápida, concreta, sin muchas aclaraciones. Aceptan absolutamente todo lo que les contás de sí mismos porque saben que su naturaleza es sana, muy sana y sin ningún tipo de rebusque. Son los más directos a la hora de hablar y decir la verdad.

Se llevan muy bien con Leo, Piscis y Sagitario. La duda de Libra puede generarles desesperación pero…también puede atraerlos mucho. Con Cáncer y Capricornio no se llevan muy bien. Si el resto de los signos acepta su manera de ser tan directa y franca, no tienen ningún tipo de problema, ellos son así y no se les puede cambiar.



Deben cuidarse siempre de los golpes en la cabeza y odian ir al dentista, pero es justamente porque Marte (su planeta) rige la cabeza y todo lo que tenga que ver con dolores fuertes en la cabeza les molesta ya que es su punto más débil.

Amo a este signo, mis 2 hijos son Arianos (Santiago y Andrés) y me han enseñado que la vida se resuelve con energía, coraje, valentía y muchísima suerte. ¡Arriba Aries y su espontaneidad!