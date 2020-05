Preguntas y respuestas del horóscopo chino: claves para entender qué sos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A diferencia del horóscopo occidental, donde el signo del zodiaco es determinado por la constelación donde se encuentra el Sol cada día del año, en el Horóscopo Chino todo depende del año en el que se nació, por más que los signos de este horóscopo también sean 12:



Rata

Búfalo

Tigre

Conejo/Gato

Dragón

Serpiente

Caballo

Cabra

Mono

Gallo

Perro

Chancho

De acuerdo con una leyenda muy popular sobre el origen del Horóscopo Chino, el Emperador de Jade, el gobernante del cielo según la mitología china, organizó una carrera de animales para decidir cuáles de ellos entrarían al zodiaco y en qué orden. Para obtener una de las 12 posiciones habilitadas, los animales cruzaron un río y se les otorgó un año según su orden de llegada a la meta.

Cada uno de los 12 animales del Horóscopo Chino está asociado a la rotación cíclica de los cinco elementos de la cosmología china que cambia cada 60 años.

¿Cuáles son estos elementos?

Metal: años terminados en 0 o 1

Agua: años terminados en 2 o 3

Madera: años terminados en 4 o 5

Fuego: años terminados en 6 o 7

Tierra: años terminados en 8 o 9

En ese marco, a cada año le corresponde un signo o animal que se repite cada 12 años.

¿Cuál es mi signo en el Horóscopo Chino?

¿Qué animal soy en el Horóscopo Chino? Para saber el signo de una persona en el Horóscopo Chino basta con identificar su año de nacimiento:



Horóscopo Chino RATA - Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Horóscopo Chino BÚFALO- Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Horóscopo Chino TIGRE - Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Horóscopo Chino CONEJO - Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Horóscopo Chino DRAGÓN - Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Horóscopo Chino SERPIENTE - Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Horóscopo Chino CABALLO - Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Horóscopo Chino CABRA - Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Horóscopo Chino MONO - Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Horóscopo Chino GALLO - Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Horóscopo Chino PERRO - Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Horóscopo Chino CHANCHO - Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Ahora, según tu año de nacimiento, también puedes subclasificar tu signo por su elemento.

¿Qué tipo de animal del Horóscopo Chino sos?¿Cuál es tu elemento?



RATA

18/02/1912 - 05/02/1913 - RATA DE AGUA

05/02/1924 - 24/01/1925 - RATA DE MADERA

24/01/1936 - 10/02/1937 - RATA DE FUEGO

10/02/1948 - 28/01/1949 - RATA DE TIERRA

28/01/1960 - 14/02/1961 - RATA DE METAL

15/02/1972 - 02/02/1973 - RATA DE AGUA

02/02/1984 - 19/02/1985 - RATA DE MADERA

19/02/1996 - 06/02/1997 -RATA DE FUEGO

07/02/2008 - 25/01/2009 - RATA DE TIERRA

BÚFALO

06/02/1913 - 25/01/1914 - BÚFALO DE AGUA

25/01/1925 - 12/02/1926 - BÚFALO DE MADERA

11/02/1937 - 30/01/1938 - BÚFALO DE FUEGO

29/01/1949 - 16/02/1950 - BÚFALO DE TIERRA

15/02/1961 - 04/02/1962 - BÚFALO DE METAL

03/02/1973 - 22/01/1974 - BÚFALO DE AGUA

20/02/1985 - 08/02/1986 - BÚFALO DE MADERA

07/02/1997 - 27/01/1998 - BÚFALO DE FUEGO

26/01/2009 - 13/02/2010 - BÚFALO DE TIERRA

TIGRE

26/01/1914 - 13/02/1915 - TIGRE DE MADERA

13/02/1926 - 01/02/1927 - TIGRE DE FUEGO

31/01/1938 - 18/02/1939 - TIGRE DE TIERRA

17/02/1950 - 05/02/1951 - TIGRE DE METAL

05/02/1962 - 24/01/1963 - TIGRE DE AGUA

23/01/1974 - 10/02/1975 - TIGRE DE MADERA

09/02/1986 - 28/01/1987 - TIGRE DE FUEGO

28/01/1998 - 15/02/1999 - TIGRE DE TIERRA

14/02/2010 - 02/02/2011 - TIGRE DE METAL

CONEJO

14/02/1915 - 02/02/1916 - CONEJO DE MADERA

02/02/1927 - 22/01/1928 - CONEJO DE FUEGO

19/02/1939 - 07/02/1940 - CONEJO DE TIERRA

06/02/1951 - 26/01/1952 - CONEJO DE METAL

25/01/1963 - 12/02/1964 - CONEJO DE AGUA

11/02/1975 - 30/01/1976 - CONEJO DE MADERA

29/01/1987 - 16/02/1988 - CONEJO DE FUEGO

16/02/1999 - 04/02/2000 - CONEJO DE TIERRA

03/02/2011 - 22/01/2012 - CONEJO DE METAL

DRAGÓN

03/02/1916 - 22/01/1917 - DRAGÓN DE FUEGO

23/01/1928 - 09/02/1929 - DRAGÓN DE TIERRA

08/02/1940 - 26/01/1941 - DRAGÓN DE METAL

27/01/1952 - 13/02/1953 - DRAGÓN DE AGUA

13/02/1964 - 01/02/1965 - DRAGÓN DE MADERA

31/01/1976 - 17/02/1977 - DRAGÓN DE FUEGO

17/02/1988 - 05/02/1989 - DRAGÓN DE TIERRA

05/02/2000 - 23/01/2001 - DRAGÓN DE METAL

23/01/2012 - 09/02/2013 - DRAGÓN DE AGUA

SERPIENTE

23/01/1917 - 10/02/1918 - SERPIENTE DE FUEGO

10/02/1929 - 29/01/1930 - SERPIENTE DE TIERRA

27/01/1941 - 14/02/1942 - SERPIENTE DE METAL

14/02/1953 - 02/02/1954 - SERPIENTE DE AGUA

02/02/1965 - 20/01/1966 - SERPIENTE DE MADERA

18/02/1977 - 06/02/1978 - SERPIENTE DE FUEGO

06/02/1989 - 26/01/1990 - SERPIENTE DE TIERRA

24/01/2001 - 11/02/2002 - SERPIENTE DE METAL

10/02/2013 - 30/01/2014 - SERPIENTE DE AGUA

CABALLO

11/02/1918 - 31/01/1919 - CABALLO DE TIERRA

30/01/1930 - 16/02/1931 - CABALLO DE METAL

15/02/1942 - 04/02/1943 - CABALLO DE AGUA

03/02/1954 - 23/01/1955 - CABALLO DE MADERA

21/01/1966 - 08/02/1967 - CABALLO DE FUEGO

07/02/1978 - 27/01/1979 - CABALLO DE TIERRA

27/01/1990 - 14/02/1991 - CABALLO DE METAL

12/02/2002 - 31/01/2003 - CABALLO DE AGUA

31/01/2014 - 18/02/2015 - CABALLO DE MADERA

CABRA

01/02/1919 - 19/02/1920 - CABRA DE TIERRA

17/02/1931 - 05/02/1932 - CABRA DE METAL

05/02/1943 - 24/01/1944 - CABRA DE AGUA

24/01/1955 - 11/02/1956 - CABRA DE MADERA

09/02/1967 - 29/01/1968 - CABRA DE FUEGO

28/01/1979 - 15/02/1980 - CABRA DE TIERRA

15/02/1991 - 03/02/1992 - CABRA DE METAL

01/02/2003 - 21/01/2004 - CABRA DE AGUA

19/02/2015 - 07/02/2016 - CABRA DE MADERA

MONO

20/02/1920 - 07/02/1921 - MONO DE METAL

06/02/1932 - 25/01/1933 - MONO DE AGUA

25/01/1944 - 12/02/1945 - MONO DE MADERA

12/02/1956 - 30/01/1957 - MONO DE FUEGO

30/01/1968 - 16/02/1969 - MONO DE TIERRA

16/02/1980 - 04/02/1981 - MONO DE METAL

04/02/1992 - 22/01/1993 - MONO DE AGUA

22/01/2004 - 08/02/2005 - MONO DE MADERA

08/02/2016 - 27/01/2017 - MONO DE FUEGO

GALLO

08/02/1921 - 27/01/1922 - GALLO DE METAL

26/01/1933 - 13/02/1934 - GALLO DE AGUA

13/02/1945 - 01/02/1946 - GALLO DE MADERA

31/01/1957 - 17/02/1958 - GALLO DE FUEGO

17/02/1969 - 05/02/1970 - GALLO DE TIERRA

05/02/1981 - 24/01/1982 - GALLO DE METAL

23/01/1993 - 09/02/1994 - GALLO DE AGUA

09/02/2005 - 28/01/2006 - GALLO DE MADERA

28/01/2017 - 15/02/2018 - GALLO DE FUEGO

PERRO

28/01/1922 - 15/02/1923 - PERRO DE AGUA

14/02/1934 - 03/02/1935 - PERRO DE MADERA

02/02/1946 - 21/01/1947 - PERRO DE FUEGO

18/02/1958 - 07/02/1959 - PERRO DE TIERRA

06/02/1970 - 26/01/1971 - PERRO DE METAL

25/01/1982 - 12/02/1983 - PERRO DE AGUA

10/02/1994 - 30/01/1995 - PERRO DE MADERA

29/01/2006 - 17/02/2007 - PERRO DE FUEGO

16/02/2018 - 04/02/2019 - PERRO DE TIERRA



CHANCHO

6/02/1923 - 04/02/1924 - CERDO DE AGUA

04/02/1935 - 23/01/1936 - CERDO DE MADERA

22/01/1947 - 09/02/1948 - CERDO DE FUEGO

08/02/1959 - 27/01/1960 - CERDO DE TIERRA

27/01/1971 - 14/02/1972 - CERDO DE METAL

13/02/1983 - 01/02/1984 - CERDO DE AGUA

31/01/1995- 18/02/1996 - CERDO DE MADERA

18/02/2007 - 06/02/2008 - CERDO DE FUEGO

05/02/2019 - 24/01/2020 - CERDO DE TIERRA

El simbolismo de cada animal del zodiaco chino

Cada animal tiene un significado o simbolismo otorgado por los antiguos chinos. Estos atributos se presentan en seis pares contrastantes que deben armonizarse, como yin y yang, y que, en líneas generales, gobiernan el orden del zodiaco chino.

Yin o Yan



La característica fuerte yang viene primero, luego el atributo yin, que es el equilibrio.



El atributo fuerte, el Yang, viene primero; luego el atributo Yin, del equilibrio

¿Cuándo empieza el año nuevo chino?

El Año Nuevo Chino, también llamado ‘Fiesta de la Primavera’, es una de las celebraciones más importante para las familias de China, donde se festeja desde hace más de 4.000 años.



En los países occidentales, el día del Año Nuevo se festeja cada 1 de enero, mientras que en China tiene lugar durante la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, que usualmente sucede entre el 21 de enero y el 20 de febrero del calendario gregoriano. Este 2020 es el Año de la Rata, que comenzó el 25 de enero y se extenderá hasta el 11 de febrero de 2021.

La leyenda del horóscopo chino

En China se cuenta una leyenda muy popular que describe el origen del horóscopo chino.



De acuerdo a este relato, el Emperador de Jade, gobernante del cielo, convocó a una carrera a todos los animales del mundo, con la promesa que los 12 primeros ingresarían al zodiaco. ¿La meta de la carrera? Llegar a su encuentro, aunque para eso debían cruzar un río.



En aquellos tiempos, la rata y el gato eran grandes amigos. Pero, aunque eran muy inteligentes, eran los peores nadadores del reino animal. ¿Qué decidieron? Encontraron la forma más rápida y efectiva para cruzar el río: viajar sobre la espalda de un búfalo.



El búfalo, tan amable, aceptó llevarlos sobre su lomo, pero en medio de la travesía, como solo podía haber un primer puesto, la rata hizo algo muy cuestionable: empujó al gato al agua. Desde entonces, el felino es enemigo natural del roedor y del agua, aunque eso no evitó que la rata llegara primero a la orilla y ganara la carrera, seguida muy de cerca por el búfalo, nombrado el segundo animal del zodiaco chino.



Atrás del búfalo apareció el tigre, quien explicó jadeando cómo había tenido que luchar contra las corrientes y cómo, gracias a su gran fuerza, pudo llegar a la meta y quedarse con el tercer puesto.



El cuarto lugar del zodiaco fue para el conejo, quien gracias a su capacidad para saltar pudo brincar de una orilla a otra, aunque, según explicó al emperador, hubiera caído al río de no haber sido por un pedazo de tronco que flotaba en el agua.



Después apareció volando el dragón, que contó al emperador que no pudo llegar primero porque debió detenerse para crear lluvia, con el fin de ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra. Además, en la recta final se topo con un conejo aferrado a un tronco, al que ayudó dándole un empujón con su aliento para que pudiera llegar a la orilla. El emperador, sorprendido por su amabilidad, le otorgó el quinto lugar del zodiaco.



Poco después se escuchó el galope de un potro, pero una serpiente lo asustó y lo hizo caer, y el ofidio se quedó con el sexto lugar mientras el caballo se hizo con el séptimo puesto.



A poca distancia se encontraban la cabra, el mono y el gallo. Las tres criaturas se ayudaron entre sí para cruzar el río: el gallo construyó una balsa de madera para los tres, mientras que la cabra y el mono despejaron la maleza y así, remando y remando, consiguieron llegar hasta la orilla de enfrente. El emperador, muy complacido por el trabajo en equipo de los animales, nombró a la cabra, octavo animal, mientras que al mono y al gallo les otorgó los puestos noveno y décimo, respectivamente.



Aunque el perro debería haber obtenido un buen puesto por tratarse del mejor nadador de todos los animales, se retrasó porque necesitaba un baño después de la larga carrera, y al ver el agua fresca del río no pudo resistirse. Así que le fue asignado el puesto número 11.



Justo cuando el emperador iba a dar por cerrada la carrera, escuchó el gruñido de un pequeño cerdo que había comenzado la carrera estando muy hambriento, por lo que al poco de empezar se regaló un banquete y después tomó una siesta. Cuando despertó, continuó con la carrera y llegó justo para ser nombrado el animal número 12 del zodiaco.



Por último, el gato llegó demasiado tarde, ocupando el lugar número 13 y no pudiendo ganar ningún puesto en el calendario. Desde entonces odia a la rata, a la que considera su mayor enemigo.