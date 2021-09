Qué malvado personaje de Disney representás según tu signo en el zodiaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los villanos de Disney son populares alrededor del mundo y en todas las generaciones. Grandes y chicos recuerdan a los malvados enemigos de cada una de las películas icónicas que revelan historias de aventura, amor y misterio.



Pero estos personajes tienen su propia biografía, llena de información curiosa que el público no siempre conoce. Las características de su personalidad y su costado oculto se relacionan con el perfil de cada signo del zodíaco y expresan compatibilidad con la vida fuera de la ficción.

Aries: Síndrome de “Los Increíbles”

Aries no puede quedarse quieto y su necesidad de sentido de pertenencia muchas veces es el componente más fuerte en la toma de decisiones. Esto recuerda a Síndrome de “Los Increíbles”, la familia de superhéroes más famosa de Disney Pixar.



Buddy Pine era un muchacho que soñaba con acompañar a Mr. Increíble en sus aventuras, siendo su mayor admirador. Apodado “Incredy-Boy”, fue rechazado por su ejemplo a seguir y la venganza lo hizo volver muchos años después como el malvado Síndrome, un villano que difícilmente se quedará quieto.

Los increíbles

Tauro: El capitán Garfio de “Peter Pan”

Tauro es un signo que le da valor a la infancia, el hogar y la calidez placentera que otorgan algunas fuentes del arte como la gastronomía, la música y la pintura. El Capitán Garfio de “Peter Pan” es un villano que no pudo disfrutar de estas cosas y siente una profunda envidia por su rival, el niño eterno que lo ridiculiza y le cortó la mano.

Géminis: Hermanastras de Cenicienta

Las personas de Géminis tienen una tendencia natural a la dualidad, ya sea en su forma de enfrentar adversidades como en su percepción de la vida.

Lo mismo hacían Anastasia y Griselda, las hermanastras de Cenicienta. Volviendo la vida de la joven sirvienta una verdadera pesadilla, se complementaban para lograr sus objetivos incluso cuando fracasaban con torpeza.

Cáncer: Madrastra de Cenicienta

Es sabido que Cáncer es el signo del zodíaco más asociado al hogar, la familia, las raíces y el núcleo cálido y confortable que brindan estos elementos. La madrastra de Cenicienta siempre soñó con ese hogar feliz que tuvo que interrumpir al morir el padre de la joven princesa de Disney. Su deseo más grande es consolidar esa familia, pero sus impedimentos la convierten en la villana más odiada de los cuentos clásicos.

Leo: Bruja de Blancanieves

“Espejito, espejito: ¿Quién es la más bella en este mundo?”, una pregunta que cualquier mujer de Leo podría hacerse en la intimidad. Las personas de este potente signo de fuego se caracterizan por su egocentrismo, sensación que nubló a la bruja de Blancanieves al punto tal de querer asesinar a esta princesa.

Emma Stone como Cruella. Foto: Difusión

Virgo: Cruella De Vil de “101 Dálmatas”

Aunque Disney se encargó de revelar la verdadera historia de Cruella y su difícil infancia en la película protagonizada por Emma Stone, esta villana es una de las más populares y a la moda de todo el universo de cuentos infantiles. Con un profundo temor a ser aceptada y dejar ver su dulzura, Cruella De Vil tranquilamente podría ser de Virgo en el zodíaco. Excéntrica, glamorosa y enviciada por el dolor, su maldad está asociada a la locura y no a una mera intención maligna.

Libra: Hades de “Hércules”

Hades es un personaje 100% inspirado en la mitología griega, conocido como el “Señor del Inframundo”. Su piel azul y las llamas que tiene como cabello son terroríficas, aunque casualmente es un villano con mucho sentido del humor. Hades necesita superar a Zeus y ser el número uno, lo que tranquilamente podría situarlo en el rol de una persona de Libra. A su vez, siempre busca salirse con la suya y traza un plan maestro metódico y organizado; segunda característica en común con este signo.

Escorpio: Príncipe Hans de “Frozen”

El Príncipe Hans de las Islas del Sur es encantador, romántico y único para la joven Elsa de Frozen. Sin embargo, su costado manipulador, que se vale de su sensualidad y carisma para lograr sus objetivos, es la sorpresa de todos los fans de esta película. La seducción como recurso para llegar a la meta es una tendencia que caracteriza a las personas de Escorpio, por lo que este villano inusual y arrogante podría ser de este signo.

Sagitario: Lotso de “Toy Story III”

Lotso es un oso cariñoso de peluche que transmite ternura, confianza y contención, pero oculta un gran resentimiento y la maldad típica de un villano. Su papel en “Toy Story III” fue sorpresivo e inesperado. Pero aunque creía que “se las sabía todas”, el lado sagitariano de Lotso le impidió salirse con las suyas. El impulso y la ingenuidad son características que pueden jugar en contra.

Lotso

Capricornio: Úrsula de “La Sirenita”

Expulsada del palacio del Atlántico por el Rey Tritón, Úrsula es la villana de “La Sirenita” que infunde más temor y respeto en el universo de los cuentos. Con el objetivo de crecer y ganar poder, comenzó a utilizar la magia negra para apoderarse de las “almas en desgracia”. Su avaricia y ambición desmedida la llevaron a convertirse en un ser horrible, sin amigos ni familia. Las personas de Capricornio tienen una tendencia a volverse obstinadas y “cegarse” en pos de conseguir sus metas, mirando solo hacia arriba pero no hacia los costados. Esta característica puede perjudicarlas y transformarlas en ocasionales villanas.

Acuario: Scar de “El Rey León”

Scar pudo ser Rey, pero nació Simba, su sobrino, hijo de su hermano Mufasa. Esa herida dejó en él una cicatriz imposible de curar que lo convirtió en el villano más odiado de Disney. Las personas de Acuario se caracterizan por ser muy lógicas, inteligentes y metódicas. Solo así Scar pudo planear el asesinato de su propio hermano para acceder al trono, dejando a un costado todas sus emociones y comportándose de forma racional.

Piscis: Maléfica

Maléfica no necesita mucha presentación, dado que Disney se ocupó de producir dos películas que cuentan su historia protagonizada por la bella Angelina Jolie. Gracias a estos lanzamientos, se convirtió en una villana que se ganó la comprensión del público. Extremadamente sensible, como si fuese de Piscis, Maléfica actuó en función de sus emociones y de un dolor que la volvió vulnerable e infeliz. Su maldad no tiene límites pero su capacidad de amar puede revertirlo todo y contar la otra cara de la historia de “La Bella Durmiente”.