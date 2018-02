Uruguaya In Switch es caso de éxito en congreso mundial de "mobile"

Que un kiosco pueda cobrar mediante una billetera electrónica y luego pagar a sus proveedores con dinero electrónico sin importar qué proveedor tecnológico posea cada uno.

El desafío lo planteó hace unos años la GSMA (organismo que regula las telecomunicaciones a nivel mundial), para lo cual definió un estándar único de interoperabilidad de dinero electrónico denominado GSMA Mobile Money API, que funcione entre los actores del ecosistema (empresas de telecomunicaciones, bancos, gobiernos, comerciantes, distribuidores, consumidor final, financieras, entre otros).

En 2017, la uruguaya In Switch, empresa especializada en desarrollar soluciones de dinero electrónico, durante el Mobile World Congress (MWC), tomó la posta, trabajó durante un año, y se transformó en la primera compañía en el mundo en implementar el estándar.

El logro fue reconocido por la propia GSMA, que invitó a In Switch a presentar el caso en una de las charlas del MWC 2018, en Barcelona, el congreso más importante del mundo sobre innovación mobile.

Amilcar Perea, CEO de In Switch como es el estándar mundial, se implementa ahora y dura para siempre"

La empresa presentará su caso de éxito el próximo lunes en el panel Payments As A Platform: Unlocking The API Economy And The Future Of Digital Innovation, detalló Amílcar Perea, CEO de In Switch. «Volvemos a participar por segunda vez consecutiva del congreso con un stand como única empresa uruguaya, con el plus que nos invitaron a mostrar el logro en una charla. Ahí vamos a contar sobre nuestro rol como pioneros en implementarlo en el mundo», adelantó.

Durante este año se incluirá el protocolo en los 10 proyectos de billetera electrónica que ya posee la firma en Latinoamérica, que a fines de este año abarcará 10 millones de usuarios.

Perea dijo que el estándar será implementado a inicios de marzo en el proyecto de billetera electrónica Tigo Money, en Bolivia, que posee 400.000 usuarios, pero el plan es que de ahora en más todos sus productos ya se lancen con este estándar. A su vez, durante este año lo incluirán en los 10 proyectos de billetera electrónica que ya posee la firma en Latinoamérica, que a fines de este año abarcará 10 millones de usuarios.

«Lo positivo de esto es que, como es el estándar mundial, se implementa ahora y dura para siempre. Se trata de un diferencial para In Switch, para asegurar la interoperabilidad a nuestros clientes actuales y futuros, y nos abre la puerta a mercados que como Asia, Medio Oriente y África, que abordaremos en 2019», finalizó.