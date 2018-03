The Electric Factory triunfa en festival de innovación SXSW

A fuerza de creatividad e innovación, la empresa uruguaya The Electric Factory fue galardonada en el prestigioso South by Southwest (SXSW, en español: Sur por suroeste), evento anual celebrado en Austin (Texas) que combina festivales y conferencias que marcan tendencias en tecnología, innovación, cine, música y cultura.

La compañía uruguaya se llevó el premio en la categoría «Innovation in connecting People» (Innovación en conectar personas) con el proyecto Read to me, desarrollado junto a la productora local Eme content. Se trata de una lámpara que utilizando Internet de las Cosas proyecta animaciones que recrean la historia narrada en cuentos infantiles. El dispositivo reproduce las imágenes a través del reconocimiento de la voz del lector. El resultado logrado «aumenta la experiencia de ese cuento», destacó Marcelo Montes Deoca, Head of Production de The Electric Factory.

La uruguaya era la única empresa de la región nominada a un premio en el evento y se impuso en una categoría de cinco postulantes, en la que competían gigantes como Airbnb y Microsoft.

«Es histórico lo que se logró y nos da mucha satisfacción porque estamos inspirando a otros y demostramos que aunque estemos en Uruguay todo es posible. Hay que hacer las cosas bien y soñar», dijo desde Texas Juan Ciapessoni, cofundador y Chief Creative Officer de The Electric Factory.

Ciapessoni valoró especialmente el reconocimiento por la importancia del festival y por el hecho de haber ganado siendo una «compañía independiente fundada en Uruguay». «Eso lo hace más hazañoso», resaltó. Agregó que este hito se inscribe en el proceso de viraje de la empresa desde el mundo de la publicidad al de la innovación en general. En tanto, adelantó que se está delineando el plan para escalar la producción de la lámpara y así llevarla en breve a las góndolas.