De tarea, innovar; la clase de Nicolás Jodal a alumnos del colegio José Pedro Varela

El petróleo ya no cambia el mundo, el que lo hace ahora es el software. Y esto trae un cambio sustancial porque el software no vive de hacer copias sino de reinventarse todo el tiempo, de tener nuevas ideas. Todo se centra en el conocimiento». La aseveración, hecha por Nicolás Jodal, cofundador de la tecnológica GeneXus, no buscó evangelizar sobre la importancia del software y la innovación entre una comunidad de empresarios ni tecnólogos, sino que su mensaje apuntó a sembrar una inquietud entre niños y jóvenes estudiantes del colegio José Pedro Varela.

Jodal estuvo el jueves 25 en la institución educativa —de la cual fue alumno— para hablar sobre los retos que se avecinan en un mundo donde la tecnología es protagonista, y sobre todo cuál es el papel que tiene la educación al respecto.

Ante una platea improvisada en el patio del colegio, colmada de alumnos y autoridades, el empresario hizo énfasis en el valor de la innovación en la nueva economía. «En el pasado, el éxito lo daba hacer una copia, como Ford que estuvo 18 años haciendo una copia de un auto. Con el software cambia, si no vendo uno nuevo cada año pierdo porque la competencia es mi propia versión anterior. La preocupación es lograr cada año una mejor idea», reflexionó.

Para transitar con éxito ese camino, Jodal recomendó fomentar la habilidad de trabajar en un equipo diverso para aprender a lidiar con conflictos. «Esto se traduce en aprender del otro, del que aporta una óptica diferente, porque si todos tenemos los mismos puntos de vista seguiremos haciendo lo mismo», aseguró.

Generalista y exigente

El empresario le dedicó un capítulo a la educación, en el que destacó el valor «generalista» que posee en Uruguay versus la «educación focalizada» que hay en las grandes potencias como China y EE.UU. «Saber de muchas cosas genera que se pueda estudiar un tema desde diferentes puntos de vista.

Si uno de un tema sabe mucho y no de otros será experto en eso pero no podrá resolver temas más amplios. Los países pequeños seremos generalistas con fuerte experiencia en un tema particular y ahí tendremos la ventaja», aseveró. Además, apeló a que la educación sea «más dura» sobre todo al final de Secundaria, en quinto y sexto grado para preparar a los jóvenes para el futuro.

«En la vida se someterán a cosas difíciles y ahí es donde se deben preparar para lo que después es el campeonato de verdad». También recomendó a los alumnos y docentes aprender a programar, pero no por el hecho de «hacer un software», sino para incorporar el pensamiento computacional que a su entender «entrena una forma de pensar para todo orden de la vida».

Finalmente, al ser consultado sobre cómo crear un emprendimiento, Jodal dejó en claro que el éxito no depende de la idea sino del conocimiento que se tenga del tema donde se quiere aplicar el proyecto. De hecho, dijo que las buenas ideas surgen como resultado de conocer en profundidad el tema porque es lo que permite darle una vuelta de tuerca nueva. «Cuando vienen con una idea no les pregunto de qué se trata sino cuánto saben de lo que me van a hablar porque si saben poco puede ser que alguien ya lo hizo antes o que esa idea se descartó porque no funciona».