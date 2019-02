La Tahona llega a Paysandú y va por más departamentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Tahona Golf Paysandú. Así se denomina el primer proyecto inmobiliario residencial y turístico de varios que se harán en el interior del país y surgen del nuevo fondo de inversión LTI (Land Trust International), creado por la familia Añón, fundadora de La Tahona.

El plan es llevar la experiencia de barrios residenciales a otras partes del país, señaló Ignacio Añón, socio de La Tahona. «Queremos llegar a las 5.000 hectáreas en total en varios departamentos. Serán proyectos con costos más universales de lo que existe en el imaginario que puede valer La Tahona.

Por ejemplo, estamos un 30% más bajos que algunas casas de lujo de Carrasco», aseguró. Salto, Rivera y Colonia son algunos de los destinos predefinidos y, dependiendo del caso, se hará con el nombre La Tahona —como el caso de Paysandú— o con el de LTI. Este primer proyecto ocupará unas 30 hectáreas junto al Club de Golf de ese departamento, con el que selló un acuerdo para generar una sinergia entre ambas instituciones, para ofrecer beneficios cruzados.

La inversión de los desarrolladores ronda los US$ 80.000 por hectárea y su diseño respetará las características de los emprendimientos de La Tahona, donde predominan los espacios verdes.

En tanto, las construcciones tendrán parámetros preestablecidos a respetar. «En este caso, existe un diseño del estudio CM Arquitectos y un ordenamiento territorial que prioriza el paisajismo. Por ejemplo, para la segunda etapa está previsto sumar unos lagos», dijo Añón.

La construcción se hará en dos etapas. La primera, que se lanzó este año, abarca cinco hectáreas divididas en 26 lotes de entre 1.000 y 1.600 metros cuadrados (m2) cada uno y permitirá edificaciones de entre 200 m2 y 700 m2. La preparación de los terrenos comenzará en marzo y se estima que a mediados de año estarán disponibles para comenzar a edificar.

También está disponible la opción «llave en mano». En ese caso, a los US$ 55.000 del costo del predio se deberá sumar un estimado de unos US$ 1.300 por m2. A modo de ejemplo, una casa de unos 200 m2 rondará los US$ 300.000. El horizonte es que en un año esté finalizada esta primera etapa.

Añón explicó que, por la particularidad del Interior —donde no hay cultura de pagar gastos comunes—, se aplicará una tasa baja al inicio de unos $ 3.000 que incluirá seguridad, limpieza y mantenimiento de espacios verdes, recolección de residuos y se dejará abierta la posibilidad de que sean los inquilinos quienes anexen otras variantes según sus necesidades.

«A priori, la perspectiva de este nuevo proyecto se presenta muy auspiciosa. Con la preventa de la primera etapa, que comenzó el año pasado, ya tenemos colocados un 70% de los lotes», destacó Añón. Debido a esa buena acogida, en paralelo a que se construyan las primeras casas, este año se hará el lanzamiento de la segunda etapa del proyecto: las otras 25 hectáreas, que incluyen más de 100 lotes.