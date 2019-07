Una startup quiere poner a Uruguay en el mapa de los eSports

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un fenómeno de masas y global, los eSports captan la atención de los fanáticos de los videojuegos y, de a poco, también de marcas. De acuerdo al reporte 2019 de NewZoo, consultora especializada en esta industria, el sector cerrará con ingresos de US$ 1.100 millones, 26% más que en 2018.

Aunque parezca una tendencia lejana, Uruguay puede convertirse en un jugador importante incluso a nivel de América Latina en los próximos años. Así lo afirman Nicolás Bonora y Alejandro Silva, dos emprendedores que crearon el año pasado la startup Inward Leagues. A ellos se sumó como socio y consejero Fabián Fernández, CEO de la tecnológica Kaizen Software y vicepresidente de mercados globales de la CUTI.

El proyecto, incubado en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT, apunta a no solo consolidar la comunidad gamer en el país -que si bien no está medida se cuenta por miles; cada mes en Uruguay hay entre 25.000 y 32.000 jugadores activos de Counter Strike, uno de los juegos más populares- sino que también procura posicionar a la plaza local como sede de competencias globales y regionales de eSports, comentó Bonora.

Luego de desarrollar campeonatos virtuales y actividades presenciales a nivel local desde la creación de la startup, los emprendedores decidieron redoblar la apuesta y preparan, en acuerdo con Antel, la primera Convención Gamer de Uruguay. El evento, a realizarse en diciembre en el Antel Arena, girará en torno a campeonatos presenciales de videojuegos (para consolas, PC y celulares), pero además incluirá espectáculos, competencia de cosplay, y la presencia de equipos de eSports de Uruguay y Argentina.



Profesionales

La convención es una de las movidas con las que Inward Leagues apunta a «profesionalizar la industria» incipiente de los eSports en Uruguay, indicó Bonora, quien comentó que los jugadores nacionales no viven de esa actividad. «Nos gustaría lograr que (los jugadores) sepan y puedan sentir que ya no es imposible vivir de los eSports», se planteó como objetivo.

Mientras, algunos equipos uruguayos de eSports son semiprofesionales, es decir, «han ganado dinero pero no viven de esto». «El plan es llevarlos al siguiente nivel», remarcó Bonora.

PROYECCIÓN Con la mira puesta fuera de fronteras Entre los planes de la startup está dar el salto al exterior. En concreto, Inward Leagues proyecta instalar su marca en Argentina en el correr del año próximo, a lo que se sumarían posteriormente Chile y Colombia. La intención de los emprendedores es formar las comunidades locales de gamers y organizar eventos en esos países, para luego traer a los mejores equipos a competir en torneos regionales en Uruguay, detalló Nicolás Bonora.



Con el negocio de los eSports en ciernes, ciertas marcas ya expresaron interés e incluso concretaron algunas inversiones en el sector. Y no solo las tecnológicas. Inward Leagues tiene como patrocinador a las pizzerías «El Horno de Juan». «Nos han apoyado para pagar gastos de servidores y cosas que usamos para organizar torneos. A ellos les interesa porque este público también consume alimentos y bebidas (risas), entonces hay otros rubros a los que se puede contactar», explicó Bonora.



Según NewZoo, este año los eSports facturarán casi US$ 900 millones en todo el mundo gracias a las marcas. Para empresas como Inward Leagues, el argumento es que «el principal canal para llegarle a las nuevas generaciones son los videojuegos».