"Si tu sitio no está adaptado para recibir al consumidor, no te vale de nada"

«¿Cuán profesional es tu campaña de marketing si no sabés lo que pasa en tu sitio?», cuestiona Gabriel Pérez. Y enseguida fundamenta dónde está la respuesta a ese problema clave para las empresas en su afán por convertir clics en ventas: «El SEO (Search Engine Optimization) no es importante, es vital. Es la piedra angular sobre lo que se va construyendo el resto» al pensar una campaña e incluso un sitio web, explicó.

Pérez, director regional de SEO de la agencia de marketing digital Reprise (del grupo IPG Mediabrands), conversó con El Empresario durante su reciente visita a Montevideo.

De su observación del mercado regional, concluye que el SEO «generalmente no está mucho en el radar de las empresas» al pensar en sus proyectos de publicidad y marketing. En consecuencia, entiende que Latinoamérica, donde Internet tiene una penetración del 78%, «viene un poco atrás» en el uso de esta herramienta y que Uruguay «no escapa a esa norma».

Pérez enfatizó que el SEO no se reduce al simple posicionamiento de marcas en buscadores (con Google como el motor que acapara el 95% de las consultas de los usuarios) sino que se trata de hacer cumplir «los estándares básicos que necesita hoy una página web». Esto implica que «si la persona tiene conexión en su celular pueda ver tu pieza publicitaria, y que sea entendible» pero también trabajar sobre aspectos como «cuán rápido es el proceso de compra y qué tan accesibles están los productos para que las personas compren».

«Muchas veces las empresas se confunden y crean toda una campaña de marketing que en offline está bien pero que en online no cumple con las pautas de cómo buscan las personas», aclaró el ejecutivo.

La falta de asesoramiento en este punto resulta crítica para las marcas en tanto el 96% de las compras online empiezan con preguntas en los buscadores. «Evangelizar» y ofrecer un servicio integral es la apuesta de la agencia, indicó Pérez.

Lo «ideal», opinó, «sería poder tener el control de punta a punta de una campaña donde todas las partes son importantes, y tener a alguien que pueda visualizar el resultado de todos los esfuerzos». Ese enfoque resulta más efectivo que apostar individualmente a campañas pagas para posicionar la marca en buscadores, aseguró.

Sin embargo, las empresas no suelen visualizar esto y tienden a destinar a SEO solo el 10% de lo que invierten en pautas pagas, a pesar de que aporta un 50% o 60% del tráfico de un sitio. «Si tu sitio no está adaptado para recibir al consumidor, no te vale de nada», alertó.

De cara al futuro, Pérez anticipa que las herramienta de carga acelerada de páginas en mobile (como el proyecto AMP de Google), el desarrollo de aplicaciones web progresivas, y las búsquedas visuales y por voz (en 2020 representarán el 50% de las pesquisas de usuarios en EE.UU.) transformarán el paradigma de cómo la gente consulta en Internet. «Hay que repensar el diseño, no va más eso de que un sitio sea responsivo, eso ya es un commodity», advirtió Pérez.

El ejecutivo de Reprise remarcó que a diferencia de lo que ocurre en el mundo, en América Latina en el uso de las técnicas de SEO «por los costos, es factible con un emprendimiento chico poder competir con los más grandes jugadores» ya que muchos recién ahora están incorporando estos recursos. «Eso es una gran oportunidad. (...) Acá en Latinoamérica está todo por descubrirse».