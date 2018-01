Sinergia abre en Punta Carretas para el sector corporativo

Sinergia sigue ampliando su abanico de negocios y ahora va por el sector corporativo. Con un desembolso de entre US$ 2,5 millones y US$ 3 millones, alquiló ocho pisos de Punta Carretas Tower —por 10 años— para instalar Sinergia Punta Carretas, un espacio para alojar empresas o áreas corporativas de más de 50 personas.

El proyecto, en carpeta desde hace un tiempo, nació ante la alta demanda de ese perfil de compañías, confesó Mateo Vilar del Valle, socio fundador de Sinergia Cowork. «Se han acercado empresas de 30, 50, 100 o más personas pero solo teníamos un par de lugares, uno de ellos en Sinergia Design donde ahora trabaja una firma de 70 empleados. Cuando apareció Punta Carretas Tower vimos que era lo que necesitamos para atender esas necesidades y concretamos», indicó.

En total, los ocho pisos ocuparán 4.000 metros cuadrados (m2), cada uno de 500 m2 y con capacidad para alojar en forma óptima a unas 100 personas. De las ocho plantas, una será destinada a una zona común que contará con play room, comedor y sala de yoga, entre otros servicios. Otros dos pisos —al menos— se destinarán a unas 30 oficinas pequeñas (entre cuatro y seis personas) y espacios de cowork). «Sí o sí dos pisos estarán destinados a eso porque no queremos perder el espíritu de cowork que caracteriza a Sinergia, que en definitiva es lo que buscan las grandes empresas que deciden instalarse acá», afirmó Martín Larre, socio y CEO de Sinergia Cowork.

Los pisos más «corporativos» podrán ser ocupados por una o varias empresas. Hasta ahora, ya confirmó la tecnológica uruguaya Overactive que llegará con 120 empleados y ocupará un piso y medio. También se han acercado «empresas ‘tradicionales’ con componentes innovadores», acotó. «Se trata de una tendencia que se da naturalmente en multinacionales. Por ejemplo, en Nueva York, Microsoft tiene casi 300 personas en un cowork, o Spotify, que trabaja en cowork», agregó.

Llevar el concepto a un nuevo nivel Estar más cerca de las empresas es parte del plan de Sinergia para 2018, explicó su socio fundador, Mateo Vilar del Valle. «Queremos que parte de sus equipos concurran a trabajar a cualquier espacio nuestro, que los grupos de ventas que recorren la ciudad puedan hacer reuniones acá, que envíen a sus empleados a trabajar en el Sinergia más cerca de su casa o que lo utilicen cuando les surgen proyectos nuevos», dijo.

A diferencia de un alquiler de oficinas tradicionales, en Sinergia Punta Carretas las empresas pagarán por posiciones (personas) y no por metros cuadrados. El precio dependerá del piso elegido y oscilará entre US$ 200 y US$ 250 mensuales. En tanto, el cowork con pequeñas oficinas costará US$ 180 por mes. Los contratos serán flexibles no exigiendo mínimos, aclaró Larre.

Cada espacio se construirá de común acuerdo con cada empresa. «Nos reunimos antes, vemos sus necesidades, asesoramos en cómo utilizar mejor el espacio de acuerdo a nuestra experiencia y finalmente armamos la oficina desde cero. Entre que nos reunimos y ocupan sus oficinas no pasan más de seis meses», apuntó.

Para Vilar del Valle, la propuesta procura que los clientes se olviden de lo relacionado al real state. Para ello, en el costo del alquiler están contemplados servicios como electricidad, Internet, agua, seguros, limpieza, mobiliario, mantenimientos, entre otros, e incluye los gastos comunes. El plan es cerrar los contratos en 2018 y que los pisos estén ocupados antes de primera mitad de 2019.