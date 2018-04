Con sello gourmet Mercado Uno abre en junio en Pocitos

Salir en pareja a comer una hamburguesa o una pizza gourmet o tomar una cerveza artesanal entre amigos, todo en un entorno relajado y descontracturado. Con esa propuesta saldrá al ruedo a principios de junio Mercado Uno.

Se trata de un espacio de 1.500 metros cuadrados (m2) situado en la esquina de Rivera y Soca, que pondrá el acento en la gastronomía, con una oferta de pizzerías, hamburgueserías, locales de venta de frankfurters, cafeterías, confiterías, bares de cerveza artesanal y casas de comida natural, describió Alejandro Gammella, director de Mercado Uno.

22 Son las tiendas que integrará el proyecto, además de contar con dos patios para disfrutar del aire libre

La obra se distribuye en dos grandes salones que albergarán un total de 22 tiendas y dos patios pensados para disfrutar al aire libre, pero también para los clientes fumadores. Si bien la mayoría de los locales se destinará a bares, restaurantes y foodtrucks (habrá cinco de ellos), también se sumarán otros servicios como peluquería y barbería, dijo Gammella.

La mitad de los locales ya están reservados y se prevé que para fin de este mes se cierre el 50% restante. La fecha estimada de apertura es el 10 de junio.

Los operadores de los comercios que allí funcionen deberán pagar un fee inicial que varía entre los US$ 5.000 y US$ 25.000, y cada mes abonarán un alquiler fijo y una serie de servicios incluidos en los gastos comunes. Sobre esa base Mercado Uno atraería una inversión inicial que ronda el US$ 1 millón.

Tendencias y Estilos.

La idea detrás del proyecto comercial se sustenta en el cambio de tendencia en los mercados gastronómicos del mundo, explicó el empresario.

«Ahora está sucediendo exactamente lo mismo que cuando surgieron los negocios modernos (en la industria) con respecto a los bares antiguos, que hoy en día casi no quedan», evaluó Gammella.

Los clientes de las propuestas gastronómicas procuran acceder a platos de calidad ?— «Ahora hasta las hamburguesas son gourmet», graficó Gammella— mientras disfrutan de una experiencia descontracturada, donde «no necesariamente se consume el esquema clásico de entrada, plato y postre sino que se opta por ‘picar’ algo».

El diseño y la decoración del lugar promete alinearse a esa impronta desacartonada. «Apuntamos a un público general. Nuestra característica será la de un mercado de estilo norteamericano, en el cual lo que se busca es que la gente pueda interactuar. Habrá diferentes espacios con distintas decoraciones para que no sea algo monótono, eso de entrar a un lugar grande y ver siempre lo mismo. La idea es que al ir caminando vayas descubriendo cosas», destacó Gammella.

Los dos salones tendrán una estética diferenciada, uno con un estilo «garaje, moderno» y el otro con una apariencia más clásica. Se instalarán bancos altos y mesas comunales, pero sin saturar el entorno para así generar áreas espaciosas por las que los visitantes puedan recorrer el lugar e interactuar.

Como parte de los servicios del mercado, se instalarán cuatro pantallas LED gigantes (de 3,5 x 2 metros). «El Mundial lo vamos a ver ahí», señaló Gammella. Para ello y en previsión de que los partidos de la Copa serán por la mañana uruguaya, se decidió acondicionar la iluminación de los salones durante las emisiones para que se aprecien con mayor nitidez.

Según el empresario, cabe esperarse que en el mercado local aparezcan nuevos proyectos de estas características. De hecho, confirmó que se instalará un Mercado Dos, un espacio gastronómico de nueve locales y 500 m2, el cual abrirá sus puertas en el Centro de Montevideo (en 18 de Julio y Yí) en octubre.