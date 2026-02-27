Riva Labs, liderazgo en innovación tecnológica con proyección internacional

Pablo Del Valle Riva, fundador y director de Riva Labs SAS, integró la delegación de alto nivel que acompañó al presidente de la República, Yamandú Orsi, en su reciente vista de Estado a China. La participación de Del Valle Riva en esta misión comercial internacional ha representado un hito significativo para el sector tecnológico educativo uruguayo, al situar a nuestro país en el mapa global de la innovación aplicada a la formación de talento humano.

En ocasión del Foro Uruguay-China sobre Negocios e Inversiones celebrado en Shanghái, con el apoyo de la agencia Uruguay XXI Del Valle Riva presentó las capacidades de Riva Labs y estableció contactos con potenciales socios tecnológicos chinos.

Las ponencias durante el foro abordaron temas fundamentales para el futuro de la relación bilateral, incluyendo la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación en áreas como la investigación en inteligencia artificial, el intercambio de talento tecnológico entre instituciones educativas y la transferencia de conocimientos en materia de conducción autónoma y vehículos inteligentes, sectores en los que China ha alcanzado un liderazgo mundial. En esa línea, el empresario sostuvo que Riva Labs puede aportar valor diferenciador, contribuyendo a la formación de profesionales uruguayos capaces de insertarse en las cadenas globales de valor tecnológico, con el objetivo de logar que vehículos totalmente autónomos lleguen a Uruguay.

En tanto, la consolidada presencia de Riva Labs LLC en Colorado (Estados Unidos), refuerza la proyección internacional de la empresa uruguaya, tendiendo puentes de colaboración y transferencia tecnológica entre Norteamérica y Sudamérica.

Pablo Del Valle Riva se destacae en sistemas de Inteligencia Artificial, robótica, algoritmos y sistemas autónomos. Se desempeñó como Ejecutivo de Proyectos en la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingenieria (Udelar) y además fue Adscripto al presidente de la República, José Mujica.