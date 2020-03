¿Qué recomienda leer el director de Mercado Ferrando?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de ser un exitoso inversor, filántropo y multimillonario, el estadounidense Ray Dalio conoció el fracaso. Lejos de quedarse solo con la frustración, el fundador y director de Bridgewater Associates, el mayor fondo inversor del mundo con recursos por US$ 160.000 millones, decidió compartir su experiencia en el libro Principles: Life and Work. El título impactó al fundador y director de Mercado Ferrando, Maxime Degroote, quien se decidió a comprar el libro luego de leer un artículo online escrito por Dalio.

En Principles..., el inversor habla de su primer fracaso y de su camino hacia la superación. «Ante la necesidad de reconstruir su vida y su empresa, decide dejar por escrito los principios y procesos que lo guiarán en esa nueva etapa de éxito, compartiendo con los lectores los aprendizajes que le dejaron su fracaso y las malas decisiones que tomó en el pasado», reseñó De Groote. El libro se convierte así en un «testimonio de resiliencia y de la importancia de prestar atención a los procesos para no volver a cometer los mismos errores», resumió el emprendedor.

Degroote rescata como la principal lección que le dejó este libro «la importancia del autoconocimiento y de ser radicalmente open minded, de estar abierto a cuestionar tus propias ideas y conceptos a la hora de la toma de decisiones».

"La apertura mental radical está motivada por la genuina preocupación de que podrías no estar viendo tus opciones de forma óptima"

El párrafo preferido de Degroote refuerza esa idea: «La apertura mental radical está motivada por la genuina preocupación de que podrías no estar viendo tus opciones de forma óptima».

Dalio también recomienda «discutir las decisiones importantes con personas del entorno que no estén de acuerdo contigo, para reafirmarte en tu decisión o dejarla ir», así como formar buenos equipos. Para ello, incluso generó una tipología a partir del estudio de funcionamiento del cerebro humano.

Degroote dice que, al igual que otros libros que ha leído, el texto de Dalio también le dejó aprendizajes útiles, más allá de que su aplicación «no siempre es consciente».

Su próxima lectura, adelantó, será Stuff Matters: exploring the marvelous materials that shape our man-made world, del científico británico Mark Miodownik.