Llegó de Bélgica con 21 años, se enamoró de Uruguay y creó Mercado Ferrando

En los últimos meses surgieron nuevos mercados gastronómicos, ¿cómo ven la competencia y cuál es la estrategia para diferenciarse?

Me parece positivo para el mercado. Ser el único jugador no es bueno, la competencia ayuda a hacer conocer el concepto. Luego, cada uno tiene su identidad. Trabajamos en la calidad y la experiencia del cliente y en ofrecer propuestas que no están en otros lugares. También se hacen workshops, presentaciones de libros, discos, y los propios puntos de venta hacen charlas. No apuntamos a eventos privados que impliquen cerrar el mercado porque no es redituable.



¿Evaluó abrir un segundo Mercado Ferrando?

No. Lo lógico sería hacerlo, ya tengo el know how y replicarlo sería más fácil y menos costoso pero no. Incluso, si hiciera uno nuevo, no sería como este, tendría factores parecidos pero no igual, no replicaría ni el nombre, tendría su propia identidad y concepto. Pero por ahora quiero enfocarme en este proyecto, que es a largo plazo, y no me ayudaría aumentar la escala, iría en contra de la calidad.