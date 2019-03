La nueva vida de Andrewina McCubbin luego de Coca-Cola: será una "facilitadora" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace casi 12 años que se la conoce como gerenta general deMontevideo Refrescos. Pero, con la venta de la embotelladora de Coca-Cola enUruguay a la multinacional FEMSA el 30 de junio de 2018, Andrewina McCubbin comenzó una etapa diferente.

La transición hacia esa nueva vida la mantuvo tres meses en funciones y luego desde el 1° de octubre ofició de consultora, hasta desvincularse el 31 de diciembre de la compañía que la vio crecer desde que ingresó en 1985 en el área de finanzas.

Tras dos meses de descanso (para reponerse de un año «agotador en lo emocional y laboral»), ya tiene en marcha su plan para 2019:ayudar a otros ejecutivos a lidiar con aquello que les quita el sueño, que no los deja rendir al máximo.

Lo hará desde el mes próximo, cuando ingresará como coordinadora (chair) de un grupo de ejecutivos de Vistage. La organización (originaria de EE.UU.) , que está en Uruguay desde el año pasado, crea «grupos de pares» para que los «número uno» de distintas compañías puedan compartir sus preocupaciones en un ámbito confidencial.

"Sumás 10 años de experiencia de 10 miembros y da 100, es una joyita", graficó McCubbin. Foto: Marcelo Bonjour.

McCubbin ya integró un grupo el año pasado. «Ojalá yo hubiera tenido esta oportunidad hace 12 años, porque seguro hubo cosas que me costó más trabajo o tiempo de mi vida entender. Los problemas de los gerentes generales muchas veces son parecidos y el poder que tiene un grupo de gente con muchísima experiencia, ayudándose genuinamente sin intereses competitivos de por medio es realmente muy bueno», afirmó.

«Si sumás 10 años de experiencia de 10 miembros (del grupo) tenés 100 años... es como una joyita. Yo lo veía como súper oportunidad», se explayó la ejecutiva.

Ahora, como chair, su rol será conducir al grupo en base a una metodología que estructura las reuniones y ofrecer también coaching uno a uno.

«Sentí que esto es para mí. Esto es lo que quiero hacer en esta nueva etapa, naturalmente», dijo McCubbin, sin ocultar su entusiasmo. Por estos días realiza entrevistas a posibles candidatos para integrar su grupo, con el afán de concretar la primera reunión el 9 de abril.

«Soy contadora y en mi carrera pasé por distintas áreas. Al llegar a la gerencia general me alejé de la parte numérica y me acerqué mucho a la humana, porque cuanto más arriba estás (en la estructura jerárquica) más las cosas tienen que pasar a través de la gente y no de vos. Eso me empezó a gustar mucho. Siempre digo que si no hubiera sido contadora tendría que haber sido psicóloga», reflexionó.

El nuevo grupo de McCubbin en Vistage comenzará en abril. Foto: Marcelo Bonjour

Como chair, su rol será potenciar la dinámica entre miembros. «En el grupo se habla de temas no solo profesionales. Si estás pasando por un momento complicado en lo personal, te impacta en la vida profesional, así que hay que resolver eso primero. Hablamos de esos temas también, de lo que te quita el sueño y no te está dejando rendir al máximo de tu potencial», explicó. Por eso, el rol de McCubbin se asemeja más al de «una facilitadora».

«Estos grupos no están contaminados con nada emocional y te plantean preguntas que te hacen de golpe ver la realidad. Por ejemplo, no estás creciendo y pensás que el problema es que necesitás más clientes o un portafolio de productos diferente, pensás que tenés que hacer algo de la puerta para fuera. Pero de repente eso está bien y al hablar con otros te das cuenta de que tenés que cambiar dentro de tu organización, porque no tenés a personas con talento para ciertas tareas. (El intercambio) ayuda a ver lo que uno no quiere o no puede ver», remató.