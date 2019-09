Nanotecnología gana metros cuadrados en la construcción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La emblemática columnata de Bernini en la Plaza San Pedro del Vaticano, el majestuoso Parque Olímpico de Beijing y el icónico Grand Palais de París son algunas de las famosas construcciones alrededor del mundo que protegen su superficie con productos en base a nanotecnología, una alternativa que también gana metros cuadrados en Uruguay.

La marca Performance Nanotecnología está trabajando en el mercado local en diferentes proyectos edilicios. La lista abarca hoteles de cadenas internacionales, shopping centers, desarrollos inmobiliarios en Punta del Este y Montevideo, estadios de fútbol y edificios públicos, repasó Marcelo Rybak, director de Ventas de la empresa, quien se excusó de revelar los nombres por un tema de confidencialidad con los clientes. «En Uruguay, estamos en el área de construcción, hasta ahora nos manejamos a través de las grandes empresas del sector», explicó.

Dentro de la categoría, los productos están dirigidos a la protección de superficies, tratamientos de patologías constructivas y decapantes.

Este «escudo» para superficies se sustenta en nanotecnología (la escala «nano» se explica porque sus partículas son 1 millón de veces más pequeñas que un milímetro). «Por ejemplo, en el caso de productos para la protección de superficies, utilizamos nanopartículas de dióxido de silicio. Comúnmente se lo conoce como arena, y llevado a escala nanométrica se vuelve extremadamente hidrofóbico, además de repeler todo tipo de manchas y suciedades», destacó Rybak.

Luego, el ejecutivo pasó a los hechos. Tomó distintos materiales —un bloque de cemento, un ladrillo— que habían sido tratados con el protector en un área específica, y los mojó ligeramente. En esos puntos la gota quedó armada como una perla, sin prácticamente penetrar la superficie, a diferencia del resto del bloque.

La fórmula original del protector nanotecnológico es de la empresa Guard Industrie de Francia —que ha tratado más de 100 millones de metros cuadrados con sus productos, según informa en su sitio web—. En América se alió con la brasileña Performance Nanotecnología, con sede y laboratorio en Curitiba (Brasil). Desde allí provienen los productos que se comercializan en Uruguay. También desarrolla otros productos propios.

Rybak resaltó como diferencial de la marca su carácter sustentable, que le ha valido la certificación LEED (del gobierno de EE.UU.). Por ejemplo, los decapantes están elaborados en base a cítricos y ácido glicólico, cuya molécula es utilizada en tratamientos cosméticos contra el acné. Con esa composición es «natural, producido de forma sustentable y no contamina absolutamente nada».

El producto se diferencia de los ácidos corrosivos, que se utilizan para remover grafitis o en los finales de obra y que no solo dañan la superficie tratada sino que pueden afectar la salud de quien los aplica, apuntó Rybak.

Según el ejecutivo, convencer a las empresas uruguayas de adoptar la nanotecnología en sus procesos ha sido un camino difícil. «Hoy ven que pueden tener productos más baratos, eficientes y que no contaminan, además que su integridad física no corre peligro».

Más negocios

Por otra parte, la filial uruguaya de Performance Nanotecnología está impulsando la expansión de los productos en la región. Ya cerró un acuerdo para la venta en Argentina a través de Weber Saint Gobain, empresa dedicada a la producción de materiales para la construcción; prevé iniciar la distribución en Paraguay en breve, y ya comercializó su primer contenedor a EE.UU. Para la empresa, se trata de un mercado clave tanto por su tamaño como por su preferencia por el uso de productos sustentables en las obras. Perú, Panamá y Bolivia también están en la mira de la empresa, comentó Rybak.



En Uruguay, la estrategia de crecimiento pasa por añadir nuevas líneas de productos, como aquellos para estética automotriz, embarcaciones y maquinaria agrícola, entre otros. El plan contempla además capacitar a empresas pequeñas y medianas dedicadas a servicios como restauración y limpieza de fachadas, impermeabilizaciones, y pintura. La venta a consumidores finales es otra de las apuestas para crecer a nivel local, comentó Rybak. «Nos gustaría comenzar a realizar acuerdos comerciales con distribuidores de cada rubro para que los productos puedan llegar al cliente final a través de barracas, pinturerías y grandes superficies».