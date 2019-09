Marcos Taranto: "Punta del Este está en stand-by; el argentino hoy elige Montevideo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En obra, Joy Montevideo, un torre de apartamentos de 28 pisos que se erige en Ponce y Bulevar Artigas, promete convertirse en un «punto de referencia ineludible» en la ciudad, asegura Marcos Taranto, CEO de la constructora Stiler y de Taranto Desarrollos Inmobiliarios, empresas que apuntalan el proyecto. El CEO está entusiasmado con el avance de la obra de cara a su inauguración en 2021. También, con la respuesta del mercado local en este año electoral, y de los inversores argentinos que ven a la torre y a Montevideo como opciones atractivas. Mientras, «Punta del Este está como en stand-by», definió Taranto. El CEO ve un contexto desafiante para la construcción ante la fuerte caída de la inversión y el empleo en el sector. De ello y de su expectativa con la nueva planta de UPM, charló con El Empresario.

—Tiene en Joy un proyecto muy ambicioso. ¿Qué características revisten la obra?

—Es un proyecto que le brinda a la ciudad cosas muy distintas a las que no está acostumbrada. A mi me gusta ir a Buenos Aires, San Pablo o Santiago y sorprenderme. Entonces me frustra venir a Montevideo y no encontrar ese tipo de propuestas. O sea que primero se trata de brindarle a Montevideo algo a la altura de las mejores ciudades de América Latina. Segundo, es una propuesta arquitectónica soberbia, desarrollada por Taranto Desarrollo Inmobiliario y conceptualizada por Gómez Platero Arquitectos. Tercero, me gusta pensar la obra en tres grandes capítulos: uno, es la torre y sus apartamentos, que reúne las mejores tendencias de arquitectura, diseño y decoración. Segundo, hay una propuesta de amenities de las más completas del país, con piscinas abiertas, cerradas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de adultos, de niños, de adolescentes, business center, plaza privada, fogones, cafetería, y un restaurante en el piso 28 (NdR: ambos locales estarán abiertos al público general). Hasta ahí sería un proyecto innovador y diferente para Montevideo. Pero lo que realmente hace la diferencia principal y donde hemos puesto una de las máximas cuotas de innovación, tiene que ver con los servicios y el entretenimiento. Esto conforma el tercer capítulo y es lo que llamamos «disfruting». Vas a encontrar servicios como portería, conserjería, mantenimiento básico incluido en los gastos comunes, housekeeping, actividades de entretenimiento como clases de gimnasia, de yoga, de cocina gourmet y catas de vino. Nos hemos preocupado de lograr todo eso manteniendo los gastos comunes bajos o controlados (unos US$ 4,5 por metro cuadrado por mes).

—¿A qué público apuntan?

—Ahí tenemos dos conceptos: universalidad y libertad. Universalidad porque es una propuesta de 0 a 99 años. No está segmentado por edades sino por estilos de vida y el que quiera vivir de esta manera. Y segundo, basado en el principio de libertad, el pack básico de gastos comunes te permite acceder a todos los servicios de la torre en forma preliminar y luego on demand cada uno elige.

—Con este proyecto están captando interés de usuarios finales e inversores locales, también desde Argentina. ¿Qué perspectiva ve con relación a la llegada de estos inversores?

—Presentamos Joy y Uruguay como destino de inversión en la Expo Real Estate hace unos días en Buenos Aires y vemos que se está retomando con mucha fuerza el interés de los argentinos de volver a invertir en Montevideo. No digo Uruguay y no es accidental; Punta del Este está como en stand-by. Lo ven como un lugar de descanso pero no necesariamente de inversión. Para ahorrar y proteger su patrimonio, el argentino le tiene una fe ciega a Uruguay y está eligiendo Montevideo.

Tenemos un vecino que nos quiere, y que respeta y añora la estabilidad política y jurídica de Uruguay" Marcos Taranto

—¿Qué ventajas encuentran acá los argentinos?

—Los argentinos tienen una predisposición positiva hacia Uruguay en el fútbol, las inversiones y como lugar de veraneo. Tenemos un vecino que nos quiere, y que respeta y añora la estabilidad política y jurídica de Uruguay. Como saben que no tienen eso porque en los últimos 50 años han tenido un sinnúmero de vaivenes, ven a Uruguay como un refugio. Yo les digo que «Uruguay es un penillanura suavemente ondulada», por tanto tenemos estabilidad y rentabilidades acordes a un país previsible. Las regulaciones de la debida diligencia, la prevención del lavado de activos y el tratado de intercambio de información tributaria (con Argentina) causaron al principio una retracción pero esto ya es un estándar en el mundo y no una desventaja competitiva.

—¿Cómo afecta el clima electoral en el Río de la Plata las decisiones en este negocio?

—Argentina está en una situación problemática que ha generado más consultas y negocios de argentinos en Uruguay. El uruguayo es un poco más conservador y en los años electorales no siempre levanta el pie del acelerador, pero estudia más en detalle las propuestas. A diferencia de lo que hubiera esperado, con Joy Montevideo estamos teniendo muy buena aceptación. En otras líneas de vivienda como Citadino, vemos un poquito menos de actividad. Sí está muy dinámico el mercado de alquileres. En tanto no todo el mundo accede a créditos hipotecarios, una forma de solucionar la vivienda es a través del alquiler.

—La industria de la construcción decayó fuertemente luego de la primera obra de UPM. ¿Qué expectativas tiene tras el anuncio de la segunda planta?

—Allá por 2012 o 2013 se llegó a un pico de 72.000 hombres ocupados, hoy son unos 43.000, es decir que hay una pérdida enorme de empleo en la construcción, que es uno de los sectores que más dinamiza la economía. Por tanto como industria tenemos enormes desafíos; uno es en clave de país. La construcción se mueve en el mundo de la inversión, por tanto todo lo que haga que la inversión sea más atractiva va a dejar al país mejor parado para (captar) la inversión nacional y extranjera. No es casual que la industria cayó y que la inversión en el país también. Algo tiene que haber pasado en el conjunto de componentes —el marco tributario, las garantías jurídicas (que las tenemos), relaciones laborales modernas, y las condiciones macroeconómicas y de estabilidad— para que el atractivo del país caiga y la inversión deje de venir.

Innovación y productividad, y relaciones laborales maduras son la clave para favorecer la inversión, dijo Taranto.

Uruguay no está solo y competimos con el mundo. Si el inversor no se siente atraído por el país por cualquier razón, lo perdemos" Marcos Taranto

—¿Dónde está la clave para fomentar el clima de inversión?

—Una tiene que ver con la innovación y la productividad. El sector ha invertido fuertemente en tecnología y maquinaria en busca de mejorar eficiencias, la productividad y bajar costos. Eso pasa en el mundo y también en Uruguay. Seguimos teniendo enormes desafíos en tecnología y productividad pero lo que se ha avanzado es enorme. Y por otro lado está el tema de las relaciones laborales, que no es menor. La industria de la construcción y el Sunca tenemos una historia en común y como sector tenemos la responsabilidad de hacer atractiva la inversión en Uruguay. Tenemos que, una vez más, reforzar los votos por tener relaciones laborales maduras y modernas. Uruguay no está solo y competimos con el mundo. Si el inversor no se siente atraído por el país por cualquier razón, lo perdemos. Dicho eso y con respecto a UPM, la primera planta fue un proyecto que por el conflicto binacional generó casi una causa-país y fue exitosamente manejado por los inversores finlandeses y las constructoras uruguayas. En UPM 2 no hay conflicto y tenemos que lograr como país y como industria que la principal inversión de la historia del país nos encuentre a todos encolumnados. Un proyecto que mueve varios puntos del PIB y ratifica la confianza en el país le hace muy bien a Uruguay en el corto plazo, y también en el largo para su reputación como destino de inversiones.

—La tecnología está transformando a las industrias, incluso a costa de empleos y tareas. ¿Qué impactos ve en su sector?

—Cada vez que hay una innovación disruptiva el ser humano siente incertidumbre, pero tiene una capacidad increíble de reinventarse a sí mismo. No hay ninguna disrupción tecnológica que vaya a dejar a la gente en situación de jaque. Cada vez que hubo una innovación se generaron más y nuevos puestos de trabajo. Eso como concepto general. Sobre nuestra industria y con una mirada de corto plazo, las innovaciones ya están llegando. Por ejemplo, este edificio está modelado en 3D, hay tareas (en las obras) que se están mecanizando, hay máquinas robotizadas, y es muy probable que en el futuro tengamos menos obreros de fuerza física y más operadores de maquinaria. Ahora, para que las oportunidades puedan ser capitalizadas y pensando en las próximas generaciones, hay un factor fundamental que es la educación. Y ése es el corazón del problema. Para poder avanzar de un obrero de fuerza física a un operario con la capacidad de manejar herramientas complejas, la educación y capacitación son vitales. Nuestra industria a través del Focap (Fondo de Capacitación para Trabajadores y Empresarios de la Construcción) permanentemente capacita trabajadores, y Stiler lo hace con su personal en temas de seguridad y de innovación y formas de trabajo. Es una rueda que no se puede parar.

No hay ninguna disrupción tecnológica que vaya a dejar a la gente en situación de jaque" Marcos Taranto

"Somos una empresa muy diversificada"

Torre Joy es uno de los diversos proyectos en los que está participando Stiler.

—Además de Joy, Stiler está con otras obras como el túnel de Avenida Italia. ¿En qué otros proyectos está participando hoy?

—Somos una empresa muy diversificada, una de nuestras características en estos 60 años de vida (cumplidos en mayo). En este momento estamos por iniciar la construcción de 42 escuelas en consorcio con otras dos empresas por proyecto PPP y estamos avanzando con la sede de la Facultad de Veterinaria. También estamos trabajando desde hace más de un año -y tenemos para dos más- en la reforma de la Embajada de EE.UU., un proyecto de decenas de millones de dólares, en el que seguimos estándares norteamericanos. Esto es un desafío impresionante para nuestro equipo. Estamos con la construcción del túnel de Avenida Italia; y en alianza con Saceem y Grinor estamos con la construcción del viaducto frente la Torre de las Telecomunicaciones. Estamos haciendo la explanada de la ANP, cerca del estadio Tróccoli, para una playa de camiones. También con trabajos en la Ruta 6. Otro proyecto es un parque urbano para la Intendencia de Montevideo en la rambla del Cerro. Estamos comenzando la construcción de un hotel en Paso de los Toros. En definitiva, estamos con mucho proyecto y venimos de terminar mucha obra.