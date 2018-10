KPMG une a empresas, startups e inversores en plataforma de innovación

En Brasil, un asistente virtual de una empresa de telecomunicaciones le avisa a un usuario que el chip de su celular está funcionando mal. Lo hace incluso antes que él lo note. Además, le indica en qué sucursal ya hay un chip preparado para él y le concede un paquete de datos por las molestias causadas. El desarrollo no es creación del área tecnológica de la empresa ni producto de una startup o gigante tecnológico, sino que es una solución surgida de KPMG Innova, la nueva plataforma de innovación de la consultora internacional que une a empresas, startups e inversores de todo el mundo.

«KPMG tuvo un papel articulador. Hizo un estudio de datos e identificó cuál era el problema de la compañía de telecomunicación, e ideó la solución que requería de la tecnología de cuatro startups que estaban en su nueva plataforma. Sumando big data, cloud e inteligencia artificial, se creó el nuevo producto que no hubiera surgido de ninguna de las startups porque en forma individual trabajan en soluciones diferentes», detalló Rodrigo Ribeiro, socio de Advisory de KPMG Uruguay.

La nueva plataforma fue presentada este mes a nivel local y ya está operativa. Ingresar no tiene costo, basta con completar un formulario online.

Articulador.

En esa conexión entre empresa, startups e inversores, Ribeiro subrayó el papel de KPMG como consultor, que eleva el valor de la plataforma desde un simple «matching entre jugadores» a un asesor de negocio. «Conocemos las empresas y sus problemas, sabemos de consultoría y eso nos permite detectar el problema, idear la solución y, con la plataforma, buscar las startups que puedan llevar a cabo el desarrollo. Buscamos soluciones abiertas, innovadoras, que no existen en el mercado y estén más cerca al óptimo de lo que necesitan las empresas. Puede requerir de la tecnología de una startup o varias», detalló Ribeiro.

El ejecutivo ejemplificó que, ante un problema de marketing, lo más usual es que una compañía explore una solución en una compañía del rubro, pero a veces la solución está en otro lado y la empresa por sí misma no lo hubiera detectado. «Este nuevo escenario abre además un sinfín de oportunidades para las startups que por sí solas no logran a veces comprender el problema de la empresa tradicional, porque (el emprendimiento) se desarrolló para hacer una tecnología determinada. Ahí es donde KPMG tiene un rol fundamental, al conocer las startups y sus tecnologías y las empresas y sus problemas», remarcó Ribeiro. Esa solución puede implicar transformar el negocio con tecnología, cambiar o escalar el modelo o incluso «detectar cuál será el nuevo modelo que matará su negocio».

Por eso, el primer paso de la consultora fue hacer un «mapeado» del ecosistema de emprendimiento y conformar así un universo de startups asociadas a diferentes tecnologías. Este trabajo comenzó el año pasado y ya posee en carpeta unas 400, «pero pueden ser más porque fue un primer acercamiento», aclaró el socio.

Inversores.

La plataforma cierra el ciclo al incluir a inversores en un amplio rango, desde el «ángel» que aporta US$ 15.000 hasta el más importante de US$ 500.000, o incluso más. En este caso, la inyección de dinero puede dirigirse a una startup para «hacerla crecer» o simplemente a una solución de negocio particular.

Según Ribeiro, esta última situación se puede dar porque en algunos casos una empresa no ve estratégico adquirir la solución sino pagar por un servicio a demanda. Si esto sucede, la inversión puede correr por cuenta de un inversor privado de la plataforma, la propia startup, KPMG o de una sociedad que integra a dos o tres de estos jugadores. Si esta última situación se da, previo acuerdo, la solución puede comercializarse para otras empresas.

La propuesta es global y abre el negocio a la región y el mundo

Alcance global.

La plataforma de KPMG funciona a nivel global. Esto lleva el campo de acción de las soluciones, las oportunidades de negocio para startups y las opciones de inversión de lo local a la región y hasta el mundo, resaltó Ribeiro. «Es un proyecto de KPMG a nivel internacional, entonces tanto las startups locales pueden llegar a resolver un problema de una empresa extranjera o recibir inyección de capital de un inversor del exterior, una empresa uruguaya puede encontrar una solución en startups de otros países o inversores locales pueden hallar una opción atractiva donde colocar su dinero en un emprendimiento o proyecto innovador que no existe en el mercado local», ilustró.