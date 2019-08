Juan Valdez abrirá sus locales en Uruguay en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La marca colombiana de café Juan Valdez finalmente desembarcará en Uruguay con sus cafeterías. Será en 2020 cuando abra las primeras dos de 10 que tiene proyectadas en un plan de cinco años, según confirmó el argentino Sebastián Ríos, director del Grupo Re, firma propietaria de Almacén de Pizzas.

El desembarco llega de la mano del Grupo Reacsa, una sociedad integrada por el Grupo Re, el grupo paraguayo Acsa (que representa a Café Valdez en ese país) y Tostado Café Club (Argentina). La sociedad se quedó con la representación de la firma colombiana para Argentina y Uruguay hace tres meses, pero la negociación insumió cerca de cuatro años, reveló Ríos.

«Hace cuatro años comenzamos las conversaciones con la marca, pero recién nos presentamos en Bogotá para conseguir la licencia en julio del año pasado. En agosto nos dieron el permiso de palabra y el contrato lo firmamos hace 90 días. Implica la representación en exclusiva en los cuatro canales: cafeterías, retail, «horeca» (hoteles, restaurantes y catering) y online en Argentina. Para Uruguay logramos la exclusividad solo en cafeterías, en el resto estaremos en competencia con los otros representantes de la marca», detalló el empresario.

El acuerdo incluye la apertura de las 10 tiendas en Uruguay y 20 en Argentina. Pero también se podría abrir la posibilidad de subfranquiciar la marca. Si eso pasa, crece la cantidad de tiendas a unas 30 o 40 en Uruguay en un período de unos siete años.

Es que Juan Valdez tiene tres formatos de locales físicos: el flagship, una cafetería de unos 150 metros cuadrados (m2); barra, de entre 70 m2 y 90 m2 y express, de entre 8 y 14 m2.. En Uruguay el grupo abrirá sus dos primeras tiendas bajo el formato barra. Luego, si se habilitan las subfranquicias, se podría abarcar los otros dos modelos.

Según Ríos, en cada tienda invertirán unos US$ 130.000 y emplearán unas 18 personas cada una. En esa primera instancia abrirán solo en Montevideo, pero el plan es llegar a Punta del Este. El empresario reveló que si bien hay «conversaciones informales» con los shopping Punta Carretas y Montevideo, donde ahora funciona Almacén de Pizzas, no hay «nada confirmado». «Puede ser en los shopping o las avenidas de alto tránsito. No está confirmado», dijo.

En cuanto a las cafeterías, la estética, la maquinaria como las propuestas gastronómicas, productos y merchandising, serán similares a las que se encuentran en otros países, pero se buscará darles un «toque más moderno en su diseño».

la marca colombiana se expande con su llegada al Río de la Plata.

Ríos especificó que Juan Valdez marcó las especificaciones de las máquinas que se deben usar y los proveedores, pero él sugirió cambios en el diseño. «Le propuse a Sebastián Mejía, vicepresidente internacional de Juan Valdez que nos permita algunos cambios mínimos, como colores e iluminación, que no rompen con el espíritu de la marca pero apuntan a un público más joven que el promedio que visita Juan Valdez en el mundo», aseguró.

Finalmente, el empresario adelantó que a raíz de que en Uruguay el grupo solo tienen la exclusividad en tiendas, por ahora no incursionarán en los otros canales. «Dependerá del funcionamiento de las cafeterías», puntualizó.