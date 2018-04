Con foco en pymes, nace Álamo Polo Empresarial 101

Con una inversión de unos US$ 4 millones, Álamo Polo Empresarial 101, ubicado en Canelones (cercano a Barros Blancos), se presenta como el primero en el país con foco en pequeñas y medianas empresas uruguayas. El proyecto es propiedad de la española Cuadriga SRL y desarrollado por la uruguaya Álamo Logística, y contempla un nicho hasta ahora desatendido, indicó Santiago Oitaben, director ejecutivo de la firma local.

Se trata de empresas ubicadas en barrios de Montevideo como La Comercial o Aguada que por la Normativa de Tránsito de Cargas que rige desde 2008 y se aplica paulativamente, impide la circulación de grandes camiones y obliga a empresas a buscar otras zonas. El espacio, ubicado sobre la calle Los Aromos, (próximo a la Ruta 101), ocupa 20 hectáreas y tiene capacidad para 40 empresas en lotes un 40% edificables de entre 4.000 y 6.000 metros cuadrados (m2).

El desarrollo se hace en tres etapas. La primera, que se lanzó en septiembre de 2017, ocupa cuatro hectáreas, tiene espacio para seis empresas y ya captó el interés de tres clientes: un importador, una fábrica y un inversor. Son lotes con acceso directo a la Ruta 101 y se espera que las empresas comiencen a construir en 60 días. «La distribuidora va a edificar en una primera etapa 600 m2 y la fábrica 1.000 m2, pero ambas tienen en sus planes ampliar a futuro», detalló Oitaben. El empresario adelantó que hay interesados por el otro 50% de los lotes y estima que en 90 días completará la venta. La segunda etapa se lanzará en septiembre de este año y cubrirá seis hectáreas.

En tanto, la tercera fase, que ocupa las 10 hectáreas restantes, se lanzará una vez que la venta de la segunda etapa esté avanzada. En este caso, los terrenos no cuentan con acceso directo a la ruta, por lo que se hará caminería interna.

Cada lote es independiente, se vende con los servicios básicos y el cliente podrá desarrollarlo según sus necesidades. «Como en muchos casos son empresas que se mudan por primera vez, facilitamos un equipo de profesionales entre arquitectos, especialistas en logística y economistas. También ofrecemos el espacio llave en mano. Se construye según cada caso y se puede comprar o alquilar por un mínimo de siete años», dijo.

Precio ajustado.

Uno de los diferenciales del proyecto es el precio de cada predio (unos US$ 117.000), que lo hace «accesible» para pymes señaló el ejecutivo. «El pequeño y mediano importador o distribuidor no puede darse el lujo de invertir US$ 300.000, US$ 500.000 o US$ 1 millón para instalarse en un gran parque logístico», amplió.

Oitaben señaló que se apunta a distribuidoras e importadoras, porque «el mercado uruguayo es más logísitico», pero aclaró estar «abierto» a otros rubros, como fábricas. «El punto crítico es la cantidad de camiones que utilizan. Si en su operativa usa camiones semirremolques y está en zonas críticas como el barrio Aguada, La Comercial, son nuestro público objetivo».

Santiago Oitaben, responsable de Álamo, inició los contactos con el grupo inversor español Cuadriga SRL en 2011, en un viaje a Madrid, pero fue recién en julio de 2015 cuando presentó el proyecto que fue «aprobado en 10 minutos», recordó. El grupo, con experiencia en varios polos logístico en su país y en EE.UU., conocía el mercado local desde 2007, cuando llegó a la región «golpeado» por la crisis española y comenzó a explorar oportunidades de negocios en diversos países.