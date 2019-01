La estrepitosa caída del precio del bitcoin fue analizada por expertos en el Punta Tech

Hace poco más de un año el bitcoin alcanzó su valor máximo, superior a US$ 19.000. El hecho coincidió con el primer Crypto & Beer, un panel de debate sobre criptomonedas del Punta Tech MeetUp. Este año, con un precio cercano a los US$ 3.500, la segunda edición de la charla fue muy esperada durante el evento tecnológico esteño.

En general, los expertos coincidieron en que los altibajos no sorprenden. Miguel Santos, CEO de Technisys y moderador del panel, recordó que en 2018 el inversor Pete Casella dijo que valdría US$ 4.000 en un año «y acertó». Tampoco sería la primera vez que sucede.

«De estas vi cuatro, de US$ 33 a US$ 2, de US$ 266 a US$ 50, de US$ 1.200 a US$ 180 y ahora de US$ 19.000 a unos US$ 3.400», graficó el argentino Franco Amati, cofundador de Signatura, una plataforma de blockchain. Amati destacó que el valor actual «no es poco» si se considera que hace dos años era de US$ 1.000.

Gabriel Kurman, de la plataforma argentina RSK Labs, agregó que a la hora de analizar este comportamiento no hay que tener en cuenta los «picos» sino los «pisos». «Los valores mínimos en los pisos siempre son positivos, fueron subiendo y quedaron más arriba que el piso anterior». Destacó además que estos momentos de fluctuación son «olas de adopción de tecnología». «Cuando sube el valor es cuando entra mucha gente y obviamente después muchos se van, pero otros se quedan. Y crece. En tanto, cuando baja es cuando las empresas pueden trabajar en la actualización y hacer crecer la tecnología», opinó.

Para Mauro Flores, gerente de ciberseguridad de Deloitte, la diversificación de inversiones en otras criptomonedas lleva a que no se concentren los capitales en el bitcoin, lo que «incide» en la baja de su precio.

En tanto, Andrés Bzurovski, cofundador de Astropay y dLocal, dijo que no es el valor lo más relevante, sino la fortaleza del mercado de las criptomonedas: «Maneja más de US$ 120.000 millones, dos veces el Producto Interno Bruto de Uruguay».