¿Por qué nos enfurece saber cuánto (más) gana el vecino?

¿Por qué genera tanto enojo e «infelicidad» enterarse de lo (mucho) que gana otra persona, en relación con nuestros menores ingresos? El fenómeno acumula decenas de estudios en la economía del comportamiento (y en la subrama de la economía de la felicidad), y en la literatura de recursos humanos. El emprendedor Lucas González Day recuerda una frase de Mark Twain: «La comparación es la muerte del disfrute». La más reciente investigación académica sobre el tema es del economista argentino Ricardo Pérez-Truglia (profesor en la UCLA), en coautoría con Zoe Cullen, de Harvard. La conclusión de su trabajo es que enterarse de que un par gana más que uno tiene un efecto negativo (en términos del esfuerzo que se pone en una tarea). Pero sí hallaron un efecto positivo entre quienes advierten que sus jefes ganan más de lo que pensaban (posiblemente, porque crece el atractivo de lograr que los asciendan, y se esmeran más).

Una característica distintiva del estudio es que se basó en un trabajo de campo real, y no en entrevistas de laboratorio. Cullen, al estilo de una mystery shopper, se empleó en un gran banco asiático —no se dio a conocer cuál— y relevó distintas variables de productividad de los trabajadores —horas en la oficina, mails enviados, ventas logradas—, con más de 2.000 casos. De allí se obtuvieron los resultados.

Saúl Keifman, profesor de Crecimiento Económico de la UBA e investigador del IIEP-Conicet, cuenta que este foco en los ingresos relativos (y no en los absolutos) no es un descubrimiento de la economía del comportamiento, sino que ya estaba presente en autores clásicos. En en la sección III del capítulo 2 de Teoría general, Keynes postula que cada grupo presta atención a su salario en relación con el de otros grupos de empleados que toma como referencia. Es una hipótesis sociológica que mucho después fue retomada por economistas institucionalistas en los 70 y por George Akerlof y Janet Yellen a inicios de los 90.

Keifman agrega que, según James Duesenberry, la utilidad del consumo de los hogares es relativa; depende del nivel de consumo de cada hogar respecto de otro que toma como referencia (keeping up with the Joneses, estar a la altura de los vecinos de al lado). Es una hipótesis que él usaba para explicar algunos hechos estilizados del consumo. En su construcción teórica, se conoce como «efecto demostración».

La discusión está lejos de cerrarse, porque en pos de la transparencia y fomentar una cultura distinta, hay especialistas en recursos humanos y empresas (sobre todo en el área tecnológica) que están promoviendo una política de información abierta sobre salarios.

«Cuando querés que las personas se involucren con el resultado de la empresa y tomen buenas decisiones en cualquier nivel, necesitás darles acceso a información completa y de calidad —cuenta Jorge Silva, cofundador de la firma de software 10pines—; en las empresas tradicionales existe una asimetría de información que no permite a los empleados tener una visión completa del funcionamiento. La forma que encontramos para romper esta asimetría es con una política agresiva de números abiertos».

«Incluso hemos tenido un caso de una persona que rechazó un aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque, justamente, al tener los números abiertos, él sentía que con el aumento iba a quedar al mismo nivel de otras personas que consideraba superiores. Lo que sucede con los números abiertos es que se genera una especie de presión de pares y autor-regulación que hace que la gente sea más racional y consciente. A la vez, imprime una necesidad de justificar el valor que cada uno genera».

Las series también reflejan esta temática sensible

En la literatura de recursos humanos y de negocios hay, en general, decenas de historias reales de empresas en las que, por accidente, se filtró la lista de sueldos y el clima generado fue tan desastroso que muchas terminaron por disolverse.

En la quinta temporada de Suits, una serie sobre abogados, Louis Litt deja un recibo de sueldo de Harvey Specter en la fotocopiadora para forzar una votación del directorio sobre honorarios (entiende que todos odiarán a Specter por lo que cobra).

En Mad Men, la serie que retrata la edad de oro de la publicidad, Roger Sterling (dueño de la agencia) comenta en un capítulo: «Como dijo una vez un hombre sabio, lo único peor que no obtener lo que se quiere es que otro lo obtenga».