Un enfoque positivo para sortear barreras

Una predisposición positiva frente a las dificultades que diariamente enfrentamos, no solo mejora la forma de abordarlas para su resolución, sino que a su vez contribuye al estado de bienestar que todos buscamos».

La reflexión es válida tanto para la vida personal como para los negocios, afirmó Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces, luego de haber leído «Meditaciones sobre la vida», un libro de filosofía escrito por el filósofo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Robert Nozick.

Lombardi se acercó a este título, de 27 capítulos, como parte del curso de filosofía que realizó en 2018 liderado por la licenciada en Filosofía y Psicología Magdalena Reyes. «Una predisposición feliz puede ser más importante para determinar los sentimientos felices que cualquiera de las creencias verdaderas y evaluaciones positivas de una persona», explica Nozick en su libro, uno de los pasajes que destaca Lombardi.

En su análisis, el autor considera que «las personas a menudo persiguen metas creyendo que las harán felices, pero al alcanzarlas solo son felices temporariamente», añade.Lombardi cuenta que desde hace años se volcó a lecturas ajenas a los negocios, dado que ese tipo de libros demandan tiempo y desarrollan «no más de dos o tres conceptos».

De todos modos, se mantiene al día de la temática empresarial a través de blogs (como el del australiano Paul Minors) y revistas especializadas.De cara a sus vacaciones anticipa dos lecturas: Sapiens, de Yuval Harari y La Guerra del Mundo, de Niall Ferguson.





¿Género favorito?

Historia y filosofía.



¿Cuántos libros lee al año?

Entre cuatro y cinco.



¿Mejor momento para leer?

Los fines de semana y las vacaciones.



¿Ficción o no ficción?

No ficción.



¿Presta sus libros?

Luego de que los leo, los dono a la biblioteca de la empresa para que alguien más lo pueda aprovechar, no los conservo salvo raras excepciones.



¿A quién le regala libros?

Solo a mis hijas que son muy lectoras de ficción.



¿Formato e-book o impreso?

Siempre impreso.



¿Hace anotaciones o subraya?

Solo en contados casos.



¿La película más fiel a un libro?

Hace muchos años que no leo ficción.



¿Libro favorito de la infancia?

Toda la serie de Arthur Conan Doyle.