Creadores de cuatro unicornios de América Latina revelaron sus estrategias y fracasos

En los últimos años, América Latina ha comenzado a vivir una fuerte escalada en el mundo emprendedor, con un crecimiento vertiginoso del negocio de varias empresas. A tal punto, que algunas incluso han llegado a fichar para el equipo de los llamados "unicornios", aquellas compañías que, con base tecnológica, se valúan en más de US$ 1.000 millones.



Para conocer un poco más sobre qué hay detrás del éxito de sus negocios, el jueves 24 Endeavor llevó adelante el evento online "Experiencia Endeavor Latam, Cuna de Unicornios", donde reunió a los cofundadores de cuatro unicornios regionales: Creditas (Brasil), Mercado Libre (Argentina), Kavak (México) y Rappi (Colombia).

En formato de entrevistas individuales de no más de 30 minutos, sus cofundadores, Sergio Furio, Marcos Galperin, Loreanne García y Sebastián Mejía, repasaron detalles de cómo fue dar los primeros pasos, del camino para conseguir financiamiento y de la expansión internacional, entre otras historias.

También compartieron su visión acerca de temas que aquejan al ecosistema emprendedor, como sus estrategia para enfrentar los fracasos y cómo nutrirse de ellos, su visión sobre la importancia del equipo y su complementariedad a la hora de alcanzar nuevos objetivos, cómo mantener la cultura de la empresa al convertirse en «unicornio» sin perder la esencia de startup, sus métodos innovadores y creativos, la concepción del éxito y cómo manejarlo, la importancia de invertir en otros emprendedores y estar en constante contacto con el sector emprendedor, entre otros puntos.



A continuación, un resumen de los principales conceptos compartidos.



CRÈDITAS Sergio Furio

Créditas es una empresa de créditos online nacida en Brasil que está valuada en más de US$ 2.000 millones.



Cultura. «Entre 2012 y 2015, era garaje de verdad, éramos 8 o 9 personas pero había un brillo de pasión en los ojos que era contagioso. Hoy somos 2.200 y parte de la clave del éxito es mantener los pies en el suelo: aprender a hacer café, comprar papel higiénico».



Equipo. «El talento es lo más escaso que tenés, pero también es una ventaja competitiva, porque cuando hacés que funcione perfecto el poder es mayor. Es clave tanto rodearse de gente que no sabe como de la que sabe mucho, porque esto se trata de aprender siempre».



Fracaso. «Las malas (noticias) son todas excepto una o dos por mes. Un emprendedor es un ser optimista de nacimiento, su vida está llena de frustraciones, pero es lo que te motiva a trabajar, porque si todo fuera una línea recta sería muy aburrido. Te mantiene vivo».



Invertir. «Ya invertí en 70 startups. Es una actividad que me permite estar dentro del ecosistema, me hace aprender y me mantiene joven. También la realidad es que se traen ideas de todos lados y se adaptan. Por ejemplo, yo invertí en empresas de SaaS y traje esa idea a la mía».

​

MERCADO LIBRE Marcos Galperin

Mercado Libre emplea a más 20.000 personas en América Latina y cerca de un millón viven de vender por la plataforma.



Éxito. «Una persona exitosa es alguien feliz con su vida. Al final del día hay que sentir que uno es útil y que ha hecho algo positivo y valioso. Me siento orgulloso de la empresa porque trabajan 20.000 personas y un millón viven de vender. Y queda por hacer más de lo que hemos hecho».



Equipo. «Es mejor hacer esto con gente con la que uno se divierte, pero también que lo complemente: es bueno tener otro que sepa de algo que uno no. También que se sientan cómodos con el riesgo, porque los emprendimientos tienen más posibilidades de fracasar».



Fracaso. «Hay que sentirse cómodo con el fracaso; es útil, se puede aprender y muchas veces es la base del próximo éxito. No (digo) disfrutar del fracaso ajeno, porque eso habla de la mediocridad de cada uno. Tolerar el fracaso genera que haya más emprendedores».



Innovar. «Se me ocurren las mejores cosas a las 5 de la mañana, por eso tengo un anotador en la mesa de luz o cuando estoy haciendo ejercicio. En Mercado Libre el proceso de innovación es colectivo y no priorizamos a quien trajo la idea, sino su ejecución».





KAVAK Loreanne García

Kavak, plataforma mexicana de autos usados, fue creada hace cuatro años y está valuada en unos US$ 4.000 millones.



Solución. «Lo primero que hay que hacer es asegurarse de tener un mercado grande. Lo segundo, crear un producto que solucione algo y de forma transparente. Nuestro concepto a la hora de sumar vehículos es que nosotros vendemos autos que le comprarías a tu mamá».



Equipo. «Tenemos muy claro cuál es la cultura. Creemos en que las personas se desarollan en base a sus superpoderes y no en debilidades. Y los buenos líderes son los que traen victorias a sus equipos, porque el grupo necesita saber que su trabajo tendrá frutos».



Fracaso. «Como innovamos (los tropiezos) no son desaciertos, sino aprendizaje y oportunidades de crecer. Para sobreponerse hay que ser transparente con el equipo, así se sienten parte de la solución. Es clave tener errores controlados, estudiar bien el terreno antes».



Futuro. «Aún seguimos en el día uno, tenemos mucho para sumar. Creo que hay mucho para solucionar en América Latina y estoy segura de que los emprendedores somos quienes vamos a hacerlo. Esto será un gran cambio en la calidad de vida de los latinoamericanos».





RAPPI Sebastián Mejía

Rappi fue creada 2015, en Bogotá. Hoy emplea a más de 3.500 personas y está en 200 ciudades de varios países.



ADN. «Seguimos contruyendo ese ADN de la calle, de entender qué quieren los consumidores. Al inicio eramos una tienda de conveniencia. pusimos un botón de antojos y comenzaron a pedir otras cosas. Ahí nos volvimos más verticales. Rappi Cash es algo que vimos en la app».



Aprender. «Hay que apoyarse en el equipo, pero sobre todo hay que seguir aprendiendo, creciendo, mejorando. Si no escalás al mismo ritmo de la empresa que construiste, terminás volviéndote obsoleto y en definitiva sos un obstáculo para tu propia empresa».



Fracaso. «Cometimos muchos errores, como quedarnos rápidamente sin dinero para seguir creciendo o lanzar México sin tener claro cómo hacerlo, ni el producto listo o el equipo que permita construir. Pero Rappi siempre fue así: movernos rápido y corregir en el camino».



Innovar. «Los emprendimientos tecnológicos son la principal alternativa para el progreso en la región. Latinoamérica será una zona más próspera si abraza la innovación, a los emprendimientos de tecnología para que sean los que resuelvan problemas del día a día».