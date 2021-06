«Clima de negocios en la región experimenta distintos matices»

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Isa Pavía, socio líder de Asesoramiento Financiero en Deloitte Uruguay, afirma que «las acciones que tomemos hoy definirán el futuro del negocio» y agrega: «Nosotros valoramos mucho la visión global de la firma, el conocimiento local de nuestros socios y equipos de trabajo, y todo el soporte tecnológico en el que basamos nuestro trabajo. Esto nos permite tener una mirada integral que favorezca a las empresas y a los empresarios a encontrar las mejores oportunidades de inversión». A continuación un resumen de la entrevista.



A partir de la pandemia, el mundo experimentó una recesión global de forma sorpresiva. Para muchos el 2021 es considerado el año de la recuperación. ¿En qué situación estamos a mediados del año?

La recuperación se está evidenciando. El rebote es inevitable principalmente por dos factores. Primero, por simple matemática, dado que las cuarentenas sin vacunas del año anterior pusieron una base de crecimiento muy baja para este año, que difícilmente volveremos a ver ahora con población vacunada. Segundo, muchas empresas han postergado decisiones de inversión, de negocios y han adecuado su estructura durante el 2020, y con un panorama un poco más cierto este año la economía en general debería moverse positivamente. No obstante, existen algunas industrias que todavía no han encontrado el camino ascendente.



¿Cuáles son los principales retos que presentan las empresas hoy en día en Latinoamérica? ¿Qué perspectivas hay para los próximos meses?



Cada país de Latinoamérica presenta sus situaciones particulares. Si bien desde el resto del mundo nos suelen mirar como una misma región, a veces las diferencias en cuanto a negocios son sustanciales. No podemos perder de vista lo político en la región, ya que sabemos que la relación entre economía y política es muy alta. Y no me refiero solo a las políticas económicas propiamente dichas, sino a las características sociales y culturales de cada lugar. El clima de negocios en la región está experimentando distintos matices. Están jugando un papel fundamental dos cuestiones: (i) la situación sanitaria de cada país y el avance del programa de vacunación de la población, y (ii) la estrategia política de cada país. Estos dos factores son los que definen la agenda de corto plazo en los países y los que pueden ayudar a tener un panorama más claro para adelante. Sin embargo, Latinoamérica sigue siendo una región con perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo; donde herramientas como fusiones, reestructuraciones, alianzas estratégicas cumplirán un rol fundamental.



¿Cómo influye la crisis económica argentina y la sanitaria en Brasil con la atracción de inversores en Uruguay? ¿Se puede hablar de Uruguay como un caso aislado en la región?



En cuanto a lo sanitario, lo de Uruguay es un caso aparte. El programa de vacunación ha sido muy acelerado, no solo comparando con la región sino a nivel mundial. Creo que es cuestión de tiempo para que pase esta gran ola de contagios en el país, y podamos tener un muy buen posicionamiento sanitario en la región. Argentina y Brasil, cada uno con sus crisis, evidentemente impactan en el clima regional y del país. Aunque Uruguay en los últimos años se ha ido lentamente desacoplando comercialmente de sus vecinos (el comercio con ellos pasó de ser casi la mitad de las exportaciones en los 90 a representar un menos de un quinto actualmente), la incidencia de ambos países es notoria. El caso argentino, que es el que más me atañe por cuestiones personales, podría decir que ha tenido un doble efecto. Por un lado, el más intuitivo e históricamente demostrado es que cualquier resfrío económico argentino repercute con algún síntoma en Uruguay. Pero por el otro lado, estamos viendo una movilidad importante de personas, empresas y negocios desde ese país. Al flujo financiero tradicional se está sumando un flujo de nuevos residentes y adquisiciones o desembarcos de empresas argentinas que apuestan a su crecimiento en Uruguay.