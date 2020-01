Claves para entender el e-commerce: la lectura recomendada de Rafael Hermida

Perfil lector

¿Escritor favorito?

No tengo ninguno en particular. En general, sigo temas más que escritores.



¿Cuántos libros lee al año?

Entre tres y cinco, según el año. Espero poder leer más en la medida que crezcan mis hijas.



¿Mejor momento para leer?

De viaje, principalmente si estoy en un avión.



¿Ficción o no ficción?

En general, no ficción.



¿En qué ocasiones regala libros?

Para Navidad a gente que sé que lee en verano y a gente cercana en algún hito en la vida.



¿Formato e-book o impreso?

Por ahora impreso, pero estoy por probar los audiolibros para viajes en auto.



¿Hace anotaciones o subraya?

Hago anotaciones digitales.



¿Una librería en el exterior?

Livraria Cultura, en San Pablo.



¿La película más fiel a un libro?

El Código da Vinci.



¿Libro favorito de la infancia?

Los de Tintín.