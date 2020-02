Un camino de cuatro pasos para alcanzar los objetivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nuestra primera sesión de coaching del año con María giró en torno a sus metas para el 2020. «Necesito avanzar con objetivos que traigo desde hace mucho. Arranco con todo y al tiempo pierdo la motivación… no hago nada con esas cosas que son tan importantes para mí» comentó.

María ocupa un puesto de mucha responsabilidad con más de 150 personas a cargo en una compañía multinacional.

«¿Qué es lo verdaderamente importante para ti?», le pregunté. Minutos más tarde llegaría la respuesta. «Con mi equipo tengo una relación inmejorable y juntos cumplimos sistemáticamente con lo que se espera de la filial. Hacemos todo para que las cosas sucedan, pero cuando estoy a solas con mis objetivos… no pasa lo mismo», explicó. «Mis exámenes médicos no son los mejores; quiero hacer deporte, bajar de peso, controlar mi estrés, evaluar emigrar a la filial en Asia, algo que me retará profesionalmente. ¡Siento que necesito ocuparme de mis cosas, pero no encuentro el espacio y no doy los pasos necesarios! Me siento frustrada», sentenció.

«Por dónde quieres empezar hoy», le consulté. «No sé», fue su respuesta.

La historia de María refleja cómo en un mundo exigente y sobre informado como el que vivimos, con redes sociales que muestran la espectacular y exitosa vida de los demás, nos cuesta conectar con lo que es verdaderamente importante para nosotros. Esa falta de conexión con nuestro ser nos lleva a no escucharnos y ser ignorantes de nuestros propios deseos y por ende de nuestros objetivos.

Tener deseos no es tener objetivos.

Existe un objetivo cuando se puede declarar, formular, darle sentido y hacer lo necesario para conseguirlo.

Comparto una herramienta de cuatro pasos, que creé hace algunos años, que, sumada a un proceso de coaching, acompaña a la persona a conseguir lo que desea: primero, «Conectar», luego «Diseñar», para entonces «Enfocar» y finalmente «Accionar». ¿Es un método efectivo? Dependerá de cada uno.

1. Conecta contigo, tus deseos, tu intuición y tu esencia. Comienza a hacerte preguntas y escucha las respuestas. Confía. Tienes que estar atento a los mensajes que llegan de muchas maneras. La meditación y la contemplación son excelentes aliados para estar en estado de consciencia.

2. Diseña tus objetivos. Puedes usar la metodología Smarter (ver recuadro). Genera un plan de acción detallado y con la mente bien abierta para poder introducir los cambios que sean necesarios. Será clave para los dos pasos siguientes.

3. Enfoca. No te distraigas. Presta atención a los detalles. Toma contacto con lo que sucede día a día. Detecta los avances, celebra y vuelve a enfocar.

4. Acciona. Sin acción no hay cambios. Cuida tus pensamientos. Estos generan emociones y desde ahí accionas o te paralizas. Ten presente tu diseño.

Los objetivos nos marcan a donde queremos llegar. No diseñarlos es como tomar un taxi sin indicarle al conductor a donde queremos ir.