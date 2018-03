Amazon le disputa el comercio transfronterizo a eBay y Alibaba

Amazon está impulsando a los comerciantes de su plataforma para que vendan productos en otros países, preparando el escenario para una mayor competencia en mercados rivales liderados por eBay Inc y potencialmente por Alibaba Group Holding Ltd.

Más de una cuarta parte de los ingresos de los vendedores de Amazon a nivel mundial en 2017 provinieron de operaciones transfronterizas, más del 50% que el año anterior, dijo en una entrevista el vicepresidente Eric Broussard, antes de su discurso el martes en la conferencia ShopTalk en Las Vegas. Eso equivale a entre US$ 50.000 millones y US$ 75.000 millones en ventas de distribuidores a clientes en otro país, según estimaciones de analistas en base a las ventas brutas totales de mercancías de Amazon (la empresa no reveló la cifra).

El aumento del comercio transfronterizo —que supera el 31% de incremento en las ventas netas generales de Amazon— representa una gran oportunidad para el minorista online más grande del mundo.

Es por eso que Amazon ha alentado a los comerciantes a publicar cada vez más productos en sus sitios web en todo el mundo, lo que podría hacer que sus mercados sean más deseables que los de la competencia para los compradores.

«La velocidad con la que los vendedores han estado vendiendo a nivel mundial se ha acelerado», dijo Broussard, que supervisa los mercados internacionales de Amazon.

El comercio global ha sido clave para Amazon y sus rivales. En una publicación en Internet de 2015, eBay promocionaba las ventas transfronterizas como una de sus fortalezas e indicaba que en 2014 habían representado casi el 20% de su volumen bruto de mercancías, o US$ 17.000 millones. El mes pasado, el presidente ejecutivo de eBay dijo que la empresa planeaba llevar «el inventario mundial a Japón» como parte de su expansión global.

Alibaba, en tanto, recluta compañías para vender en China y su unidad Tmall Global presenta productos en 63 países y regiones.

Los críticos de Amazon indicaron que hay demasiados productos falsificados de China en su mercado estadounidense, si bien la empresa prohíbe la venta de falsificaciones y está invirtiendo en gran medida en programas para mantenerlos fuera de su plataforma.

Para Amazon, una forma clave de atraer a los vendedores es mediante el alquiler de espacio en más de 150 almacenes en todo el mundo, para que los comerciantes puedan tener inventario cerca de los clientes, sin necesidad de exportar cada pedido. La compañía opera 13 mercados en todo el mundo.

«Un cliente compra en alemán, paga en euros y obtiene un cumplimiento muy rápido» de la entrega de un producto de un vendedor de EE.UU., por ejemplo, dijo Broussard.

La estrategia se lleva adelante en medio de una revalorización de la compañía, que se convirtió en la segunda empresa estadounidense más valiosa en los mercados, superando por primera vez a la matriz de Google, Alphabet Inc.

Las acciones de Amazon subieron 81% en el último año impulsadas por un crecimiento vertiginoso de los ingresos a medida que aumentan las compras en línea y las empresas cambian sus operaciones informáticas a la nube, donde Amazon Web Services es líder del mercado.