Amado Helado: gourmet, artesanal y delicioso

Amado Helado, el emprendimiento que lleva a domicilio elaboraciones de máxima calidad, crece gracias a creaciones artesanales que conquistan paladares de los más sibaritas.



«Nos mueve la pasión por el helado, las ganas de ofrecer un producto de altísima calidad que se combina con un modelo de negocio que nos permite tentar con un precio muy competitivo», contó Inés Blanco Schroeder, una de las creadoras de la marca que impulsa junto a Carolina D’Antonio.

Luego de trabajar en otra empresa de helados, el impulso por conjugar mejor la maternidad con el trabajo la llevó a crear su propio negocio.



«Aprendí mucho de helados y su elaboración con Nicolás Benia y Patricio Urdangaray, dos maestros heladeros que me enseñaron todo lo que sé hoy», relató.



A su aprendizaje, le sumó una propuesta pensada exclusivamente en take away y delivery, lo que permitió a la empresa manejar mejor los horarios y también los costos.

«Nos aliamos con PedidosYa para la entrega de nuestros helados y la respuesta es muy favorable», contó quien también recibe a sus clientes en el único local de Amado Helado (Justicia 2027) .

Los sabores de la casa son tentadores, los frutados son de pura fruta; sobresalen gustos como frutilla, maracuyá (con un toque de crema) y limón (con menta). No faltan los chocolates (split, almendra, naranja, entre otros) y los de dulce de leche.



«Siempre creamos sabores nuevos y nos importa su estacionalidad», dijo Schroeder. También usa frutas congeladas para no desabastecer su producción.

El helado llega a donde cada cliente esté, ya sea casa u oficina. Amado Helado también realiza envíos para eventos corporativos donde su cremosidad y sustancia se hace notar. La venta a restaurantes también está en el plan de negocios de las emprendedoras.



«Un litro de nuestro helado pesa 980 gramos, un indicador de su óptima calidad», remarcó la emprendedora, que en precio promocional vende cada litro a $ 533 con cucuruchos de regalo.